أول رد من نادي كومو بشأن التعاقد مع كريستيانو رونالدو

يحتفظ النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، ببريقه في عالم كرة القدم رغم بلوغه 40 عامًا.

وتوج رونالدو أخيراً مع منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية، كما فاز بلقب هداف الدوري السعودي.

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وارتبط اسم رونالدو بالعودة إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل بعد تجربته السابقة بقميص يوفنتوس الذي لعب له في الأعوام بين 2018 إلى 2021.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي كومو الإيطالي الذي يقوده المدرب الإسباني سيسك فابريغاس في ضم اللاعب البرتغالي الذي جدد عقده أخيراً مع النصر حتى صيف 2027.

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وفي المقابل، أكد مصدر داخل نادي كومو لصحيفة "عكاظ" السعودية أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة ولا توجد نية للتعاقد مع رونالدو.

وأضاف: "رونالدو يتقاضى راتباً ضخماً ولا نستطيع تحمله وهذه الصفقة مستحيلة بالنسبة لنا".

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وتابع: "صفقة رونالدو فكرة غير قابلة للتحقيق لأننا لن نستطيع دفع راتب للاعب بقيمة 400 مليون يورو في عقده معنا".

وأتم قائلاً: "نحترم مسيرة رونالدو وتاريخه الرائع وقدرته على الحفاظ على مستواه ولكن انضمامه لنا أمر مستحيل".

وكان نادي كومو قد تعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات في الملاعب الأوروبية بعد عودته للدوري الإيطالي في صيف 2024، وعلى رأسهم الفرنسي رافايل فاران وأندريا بيلوتي وديلي آلي.

وارتبط اسم كومو أخيراً بالتفاوض لضم الإسباني ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي السابق.