نادي الاتحاد يبحث عن بديل للمدرب نونو سانتو
"كشفت قناة "الإخبارية" السعودية أن إدارة نادي الاتحاد تبحث عن بديل للمدرب البرتغالي نونو سانتو.
ووفقا لقناة "الإخبارية" فقد بدأت إدارة الاتحاد الاتصالات للتعاقد مع جهاز فني جديد للإشراف على الفريق تمهيدًا لإقالة البرتغالي نونو سانتو من منصبه.
ويأتي ذلك بعد خسارة الاتحاد 0/2 أمام القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ويتقدم بنقطتين عن القوة الجوية الثاني.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع أبها والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة أولماليك في دوري أبطال آسيا.
وفي الدوري السعودي يحتل الاتحاد المركز السادس ويملك 21 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بـ11 نقطة عن الهلال المتصدر.
وتعاقدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في يوليو 2022 مع البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.
وقاد سانتو الاتحاد لنيل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي بعد غياب طويل.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين - بعد تجاوز الفيحاء 3/0 في دور الـ16.