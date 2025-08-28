عدة مواجهات أثارت الشكوك.. هل قرعة دوري أبطال أوروبا "مزورة"؟

أثارت قرعة دوري أبطال أوروبا جدلاً واسعًا بين جماهير الدوري الإنجليزي، بعدما أسفرت عن مواجهات وصفت بأنها "مفصلة" لعودة عاطفية لعدد من النجوم أمام أنديتهم السابقة.

القرعة التي أجريت عبر نظام إلكتروني عشوائي وُضعت وفق شروط محددة لتجنب تضارب المواعيد، لكنها أنتجت مواجهات مثيرة للجدل دفعت بعض الجماهير للتشكيك في نزاهتها.

من أبرز تلك المواجهات، عودة ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ملعب أنفيلد بقميص ريال مدريد لملاقاة فريقه السابق ليفربول، فيما سيقود كيفن دي بروين فريقه نابولي لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

قرعة مزورة؟

أحد المشجعين كتب عبر منصة "إكس": "ترينت ضد ليفربول، ودي بروين ضد السيتي.. قولوا لي إن هذه ليست مرتبة سلفاً". فيما أضاف آخر: "ترينت في أنفيلد، دي بروين في الاتحاد، وديربي بيرتا.. كيف لا تكون القرعة مزورة؟".

جماهير ليفربول ربطت كذلك عودة الوافد الجديد هوغو إكيتيكي لملاقاة فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت، فقد علق أحدهم قائلاً: "الأمر مدبر تماماً، ترينت يعود إلى أنفيلد، وإكيتيكي يعود إلى فرانكفورت".

ألكسندر-أرنولد كان قد رحل عن ليفربول بعد نهاية عقده وانضم لريال مدريد في خطوة أثارت غضب جماهير النادي. أما دي بروين فغادر مانشستر سيتي بصورة ودية بعد عشر سنوات قضاها مع الفريق، إلا أن عودته ستكون مؤثرة نظراً إلى شعبيته الكبيرة.

مواجهات مثيرة أخرى أفرزتها القرعة، أبرزها استقبال آرسنال لأسطورة توتنهام هاري كين بقميص بايرن ميونخ، إلى جانب مواجهة جديدة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني، التي ستكون الثالثة خلال ستة مواسم، بعد صدام تاريخي أطاح فيه الفريق الإسباني بالريدز في دور الـ16 لموسم 2019-2020.