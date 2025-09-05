ألكاراز يهزم ديوكوفيتش ويتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

تغلب كارلوس ألكاراز المصنف الثاني على الأسطورة نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بنتيجة (3 ـ0) بتفاصيل 6-4 و7-6 و6-2 ليبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الجمعة، بعد فوزه في مواجهة مثيرة شهدت حضورا جماهيريا ملأ جنبات ملعب آرثر آش.

وتم الترويج للمباراة باعتبارها الأكثر إثارة في نيويورك وارتقت إلى مستوى التوقعات، بنتيجة تتناقض مع وتيرتها القوية، حيث تلقى ألكاراز بطل عام 2022 هتافات صاخبة عند نقطة حسم المباراة.

وكان ديوكوفيتش فاز في آخر مواجهتين بينهما، بما في ذلك مباراة دور الثمانية من بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من العام الجاري، لكن اللاعب البالغ من العمر 38 عاما بدا منهكا أمام الإسباني الذي يصغره بنحو 16 عاما.

ويلتقي ألكاراز في الدور المقبل مع الفائز من لقاء حامل اللقب الإيطالي يانيك سينر أو الكندي المصنف 25 فيلكس أوجيه-ألياسيم.

وفي حال تأهل سينر، سيلتقي اللاعبان الإيطالي والإسباني للمرة الثالثة في الدور النهائي في بطولات غراند سلام في عام واحد بعد أن التقيا في نهائي رولان غاروس بفرنسا ثم نهائي ويمبلدون.

كما سيكون يانيك سينر أيضا، في حال تأهله قد حقق رقما مميزا بالتأهل لنهائي البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في عام واحد بعد أن أحرز لقبي أستراليا وويمبلدون وخسر لقب فرنسا المفتوحة.