صدام بين كهربا ومدرب الأهلي المصري عقب مواجهة فاركو

دخل محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي المصري، في صدام مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب عدم مشاركته في مباراة فاركو، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.

ورفض كهربا خوض مران اللاعبين المستبعدين، الذين لم يشاركوا في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم، وغادر المران دون الحصول على إذن كولر.

وفاز الأهلي على حساب فاركو، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "كهربا تحدث مع كولر وتطاول عليه أمام اللاعبين وكان في حالة غضب كبيرة".