بنفيكا يرفض عرضا بقيمة 100 مليون يورو مقابل إنزو فرنانديز

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، اليوم الخميس، أن بنفيكا رفض عرضًا بقيمة 100 مليون يورو مقابل لاعبه إنزو فرنانديز الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول.

ووفقا للصحيفة، فإن بنفيكا ليس على استعداد للتراجع عن شرط السماح برحيل لاعب خط الوسط، وهو الحصول على 120 مليون يورو، وأوضحت أن العرض ليس من ليفربول.