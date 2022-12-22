بنفيكا يرفض عرضا بقيمة 100 مليون يورو مقابل إنزو فرنانديز
كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، اليوم الخميس، أن بنفيكا رفض عرضًا بقيمة 100 مليون يورو مقابل لاعبه إنزو فرنانديز الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول.
ووفقا للصحيفة، فإن بنفيكا ليس على استعداد للتراجع عن شرط السماح برحيل لاعب خط الوسط، وهو الحصول على 120 مليون يورو، وأوضحت أن العرض ليس من ليفربول.
وليفربول إلى جانب ريال مدريد من عدة أندية يقال إنها حريصة على فرنانديز، البالغ من العمر 21 عامًا، ونال مع منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم يوم الأحد الماضي.
وسجل إنزو فرنانديز هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة في سبع مباريات مع الأرجنتين في كأس العالم، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال.
وفرنانديز لاعب رئيسي في بنفيكا وشارك مع الفريق هذا الموسم في 24 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 5 ويرتبط بعقد مع الفريق البرتغالي حتى يونيو 2027.
ويحتاج ليفربول إلى لاعبين في خط الوسط، مع انتهاء عقد نابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الصيف.
وعلاوة على ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى جودة إضافية إذا كان الريدز يريد المنافسة على المركز الرابع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حيث يحتل الريدز حاليا المركز السادس.
ويقال أيضًا إن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتابعان إنز فيرنانديز، لكن يبدو أن بنفيكا مصمم على الحصول على 120 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل.