استبعاد الثلاثي العقيدي وعباس الحسن وأيمن يحيى من قائمة المنتخب السعودي

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، ضم الثلاثي محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي للقائمة النهائية لبطولة كأس آسيا، في مقابل استبعاد نواف العقيدي وعباس الحسن وأيمن يحيى.

ولم يوضح البيان الصادر من المنتخب السعودي عبر حسابهم الرسمي على منصة "إكس" أسباب استبعاد الثلاثي، حتى الآن.

كما سمح مانشيني للاعب ريان حامد بمغادرة معسكر المنتخب السعودي والانضمام مجددا إلى معسكر المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما.