أثار المستوى الباهت الذي قدمه باو كوبارسي مدافع برشلونة مع منتخب إسبانيا بافتتاح مشواره في أولمبياد باريس 2024 جدلًا واسعًا.

وفاز منتخب إسبانيا على أوزبكستان بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وقدَّم كوبارسي أداءً متواضعًا في الشوط الأول من عمر مباراة أوزبكستان قبل أن يتم استبداله في بداية الشوط الثاني بزميله جون باتشيكو.

وتلقى كوبارسي لاعب برشلونة بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة من المباراة بعد جذب قميص المنافس قبل أن يتسبب في ركلة جزاء لأوزباكستان جاء منها هدف التعادل بواسطة إلدور شومورودوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

وهاجم الإعلام المدريدي لاعب برشلونة، وحمله سبب سوء أداء دفاع منتخب إسبانيا في افتتاح مشواره بأولمبياد باريس.

وقال جوردي غيل عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية إن هناك حملة من الإعلام المدريدي تستهدف لاعب برشلونة وهو مناخ سيئ يواجهه لاعبو البارسا دائمًا في المنتخبات الإسبانية بمختلف المراحل.

وأشار إلى أن كوبارسي عليه أن يتعلم منه كيفية مواجهة هذه الضغوط مثلما حدث إريك غارسيا الذي عانى الهجوم نفسه قبل سنوات عندما استدعاه لويس إنريكي للمنتخب بشكل متكرر.

وأضاف:" كان غارسيا يتمتع دائمًا بالهدوء، ولا يجعل الانتقادات الخارجية تؤثر فيه، كوبارسي شاب صغير جدًّا، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ولن يكون أمامه خيار سوى الصمود في هذه البيئة التي يعيشها جميع لاعبي برشلونة الإسبان".