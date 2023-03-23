اتهام مانشستر يونايتد بسلوك غير لائق أمام فولهام بكأس الاتحاد الإنجليزي

ثم طُرد ماركو سيلفا وألكسندر ميتروفيتش، حيث بدا أن ميتروفيتش دفع ذراع كافانا واضطر إلى الابتعاد عن الحكم بعد رد فعل غاضب على إقالة ويليان.

واتهم اتحاد الكرة كل من سيلفا وميتروفيتش في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: "تم توجيه الاتهام إلى نادي مانشستر يونايتد بعد أن حاصر لاعبوه مسؤول مباراة، خلال الدقيقة 71 من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نادي فولهام يوم الأحد 19 مارس".