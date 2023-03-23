اتهام مانشستر يونايتد بسلوك غير لائق أمام فولهام بكأس الاتحاد الإنجليزي
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر يونايتد بالقيام بسلوك غير لائق في مواجهة فولهام كأس الاتحاد الإنجليزي السيئة يوم الأحد.
وكان النادي اللندني متقدمًا 1-0 عندما طُرد ويليان في الدقيقة 72 بعد لمسة يد متعمدة على خط المرمى منعت التعادل من جادون سانشو.
وأحاط لاعبو مانشستر يونايتد بالحكم كريس كافانا قبل أن يصدر بطاقة حمراء للاعب البرازيلي بعد مراجعة على شاشة حكم الفيديو المساعد.
ثم طُرد ماركو سيلفا وألكسندر ميتروفيتش، حيث بدا أن ميتروفيتش دفع ذراع كافانا واضطر إلى الابتعاد عن الحكم بعد رد فعل غاضب على إقالة ويليان.
واتهم اتحاد الكرة كل من سيلفا وميتروفيتش في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: "تم توجيه الاتهام إلى نادي مانشستر يونايتد بعد أن حاصر لاعبوه مسؤول مباراة، خلال الدقيقة 71 من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نادي فولهام يوم الأحد 19 مارس".
وأضاف: "يُزعم أن نادي مانشستر يونايتد فشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة و/أو عدم التصرف بطريقة غير لائقة."
وأمام مانشستر يونايتد حتى يوم الإثنين 27 مارس للرد على التهمة.
وقلب مانشستر يونايتد تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 سجلها برونو فيرنانديز (هدفين) ومارسيل سابيتسر.
وسيلعب مانشستر يونايتد في نصف النهائي مع برايتون في حين سيلعب مانشستر سيتي في نصف النهائي الثاني مع شيفيلد يونايتد.