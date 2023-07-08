تقرير: نابولي ينافس النصر على ضم المدافع الياباني إيتاكورا
كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي نابولي الإيطالي في منافسة قوية مع النصر السعودي لضم الياباني كو إيتاكورا، مدافع بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال الصحفي رودي غاليتي، الذي يعمل بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على تويتر، إن "النصر سيجري الأسبوع المقبل مقابلة مع النادي الألماني والمدافع إيتاكورا لمناقشة المفاوضات بين الطرفين".
وأشار: "نابولي دخل صراع المنافسة مع النصر لضم اللاعب الياباني في الميركاتو الصيفي الحالي".
كما نقل موقع "calcionapoli24" تصريحات لوكيل أعمال إيتاكورا، قائلا: "النصر السعودي قدم عرضا بالفعل لضم اللاعب لكننا قريبون من التوقيع مع نابولي".
يذكر أن اللاعب الياباني انضم إلى مونشنغلادباخ في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة لمدة 4 مواسم حتى عام 2026.