ينطلق موسم كرة القدم السعودي بمباراة في نصف نهائي بطولة السوبر بين الهلال والأهلي في الـ13 من شهر أغسطس الجاري.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه الثنائي الهلال والأهلي من الكثير من الأزمات والعقبات التي تواجههم قبل المباراة المهمة التي من شأنها أخذ أحدهما لمواجهة الفائز بين النصر والتعاون في نهائي السوبر السعودي على أولى بطولات الموسم.

ما تلك العقبات؟ وكيف يمكن للهلال والأهلي أن يتجاوزها قبل ثمانية أيام فقط من خوض بطولة السوبر؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي:

إصابة فراس البريكان

تعرض واحد من أهم عناصر الأهلي تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله إلى الإصابة في الفترة الماضية، وهو فراس البريكان.

يفضل يايسله، البريكان في الكثير من الأحيان على روبرتو فيرمينو حتى، ويعطيه الكثير من الثقة، ويحمل عليه آمال كبيرة في كل مرة يضعه في تشكيلته الأساسية.

وكانت إصابته في مواجهة بلاو فايس لينز النمساوي في شهر يوليو الماضي بمثابة خبر محبط للغاية للمدرب، الذي يسعى لحمل أول ألقابه مع الأهلي مع بداية الموسم.

ولم يشارك البريكان حتى تلك اللحظة في أي تدريبات، ولو حتى تأهيلية للعودة إلى الملاعب، ومن المرجح ألا يعود قبل شهر على الأقل.

أخبار ذات علاقة الأهلي السعودي يحسم رحيل فراس البريكان إلى الدوري الهولندي

تمرد سعود عبد الحميد

يعاني الهلال من غياب ملحوظ لأحد أبرز عناصره في المباريات الودية الأخيرة كما هي الحال بالنسبة للأهلي، وذلك النجم هو سعود عبد الحميد ظهير الزعيم، لكن ليس بسبب الإصابة كما هي الحال بالنسبة للبريكان.

يغيب سعود عبد الحميد بسبب رغبته في الاحتراف ورفض الهلال التفريط فيه، بحسب تقارير صحفية عديدة.

وبحسب ما ذكرت تقارير أخرى، فقد وجه المدرب جورجي جيسوس تحذيرًا له بالالتزام في الفترة المقبلة، وإلا سيكون الثمن هو إبعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق.

أخبار ذات علاقة بعد إصراره على الاحتراف.. هذه طلبات الهلال من سعود عبدالحميد

أين حارس الأهلي الجديد؟

كان إدوارد ميندي، حارس الأهلي الحالي، في الموسم السابق من أسباب نكسات الفريق وفقدانه للكثير من النقاط التي كان من الممكن حصدها بسهولة لو كان الحارس الموجود في المرمى هو أي اسم آخر.

وبسبب ذلك ظهرت تقارير عديدة مع بداية سوق الانتقالات أكدت أن الأهلي سيحاول ضم حارس مرمى في الصيف الجاري، لكن هذا لم يحدث، حتى الآن.

وظهر مؤخرًا البرازيلي روبرتو فيرمينو كحارس مرمى في تدريبات الأهلي ليلقى ميندي المزيد من السخرية في تعليقات الجماهير.

صفقات موعودة دون تنفيذ

تمر الأيام في سوق الانتقالات بسرعة كبيرة على جماهير الفريقين الهلال والأهلي، دون أن ينجح أي فريق فيهما في ضم أي صفقة جديدة.

رغم أن الثنائي ارتبط بالعديد من الأسماء الكبيرة في سوق الانتقالات، لكن حتى هذه اللحظة، وقبل بداية الموسم بثمانية أيام لم يدعما أنفسهما بأي شكل من الأشكال.