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رياضة

ترتيب الدوري المصري.. مباريات حاسمة تنتظر الأهلي وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري.. مباريات حاسمة تنتظر الأهلي وبيراميدز
من مباراة الأهلي وبيراميدزالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 9:36 ص

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب بيراميدز بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ووصل الأهلي للنقطة 60 في المركز الثاني في جدول الدوري، خلف بيراميدز "المتصدر" برصيد 68 نقطة، ليقلص الفريق الأحمر الفارق إلى 8 نقاط، حيث يتبقى للأهلي 10 مباريات، بينما يتبقى لبيراميدز 6 مباريات، كما يتبقى للأهلي 4 مباريات مؤجلة.

وحال فوز الأهلي في كل مبارياته المتبقية في مسابقة الدوري، بما فيها مباراة بيراميدز في الدور الثاني، سيصل للنقطة 90 ويحسم درع الدوري دون انتظار نتائج منافسه؛ لأن الفارق سيصل إلى 7 نقاط، باعتبار أن الفريقين سيفوزان في باقي مبارياتهما بالمسابقة.

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بينما حال تعادل الأهلي مع بيراميدز في مباراة الدور الثاني يوم 22 يوليو الجاري وحقق الفوز في باقي مبارياته سيصل للنقطة 88، ووقتها سيحسم الدرع دون النظر إلى نتائج الفريق السماوي أيضا، وسيصل الفارق بين الفريقين إلى 4 نقاط حال فوز بيراميدز في باقي مبارياته أيضا بخلاف مواجهته مع الفريق الأحمر.

أما في حالة فوز بيراميدز على الأهلي في مباراة الدور الثاني سيصل الفارق بين الفريقين إلى نقطة وحيدة، وسيتوج الأهلي باللقب لو فاز الفريقان بكل مبارياتهما المتبقية في الدوري.

ومن المنتظر أن تَلعب مباراة الدور الثاني بين الأهلي وبيراميدز دورًا كبيرًا في تحديد وجهة درع الدوري المصري.

 

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المباريات المتبقية للأهلي في الدوري:

مودرن سبورت - الأهلي (16 يوليو) 

بيراميدز - الأهلي (22 يوليو)

المصري - الأهلي (26 يوليو) 

الأهلي - سيراميكا (29 يوليو) 

الأهلي - البنك الأهلي (1 أغسطس)

الأهلي - المقاولون (4 أغسطس) 

سموحة - الأهلي ( 8 أغسطس) 

الأهلي - زد (11 اغسطس)

إنبي - الأهلي (14 أغسطس)

الأهلي - فيوتشر (17 اغسطس) 

المباريات المتبقية لفريق بيراميدز:

بيراميدز - الأهلي (22 يوليو) 

الزمالك - بيراميدز (26 يوليو)

فاركو - بيراميدز (30 يوليو) 

بيراميدز - زد (4 أغسطس) 

بيراميدز - الداخلية (14 أغسطس) 

بيراميدز - طلائع الجيش (17 أغسطس)

الدوري المصري

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