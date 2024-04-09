"يفكران في نفسيهما".. تعرف على ثنائي الأهلي اللذين هاجمهما كولر

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة من تسع مباريات، وتقدم للمركز العاشر بينما رفع إنبي رصيده إلى 28 نقطة من 17 مباراة ليتصدر المسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي المركزين الثاني والثالث برصيد 27 نقطة لكل منهما.

وبعد المباراة، أظهر كولر غضبا كبيرا بسبب اثنين من اللاعبين وصفهما بأنها يفكران في نفسيهما أكثر من التفكير في الفريق، وأن الفريق لا يمكن أن يفوز في وجودهما.