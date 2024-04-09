"يفكران في نفسيهما".. تعرف على ثنائي الأهلي اللذين هاجمهما كولر
أثار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، جدلا واسعا بعدما اختص لاعبين اثنين بالهجوم خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إنبي.
وسجل يوسف لبيب لاعب إنبي ومحمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي ثنائية لكل منهما، ليفرض إنبي التعادل 2-2 على مضيفه في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.
ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة من تسع مباريات، وتقدم للمركز العاشر بينما رفع إنبي رصيده إلى 28 نقطة من 17 مباراة ليتصدر المسابقة.
ويحتل الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي المركزين الثاني والثالث برصيد 27 نقطة لكل منهما.
وبعد المباراة، أظهر كولر غضبا كبيرا بسبب اثنين من اللاعبين وصفهما بأنها يفكران في نفسيهما أكثر من التفكير في الفريق، وأن الفريق لا يمكن أن يفوز في وجودهما.
واتهم كولر اللاعبين بعدم تنفيذ تعليماته في نهاية المباراة بالاحتفاظ بالكرة كثيرا، حيث قام الثنائي بالاندفاع نحو الهجوم وفقدان الكرة بسرعة دون مبرر.
ووفقا لأون تايم سبورتس، فإن اللاعبين اللذين قصدهما كولر هما أحمد عبد القادر وأكرم توفيق.
وحصل عبد القادر وتوفيق على فرص قليلة للغاية من المدرب كولر هذا الموسم، وسط تكهنات بمغادرة الثنائي النادي الأهلي بنهاية الموسم.