بات الأهلي على بعد نقطة واحدة فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوزه على "المقاولون العرب"، مساء الأحد، موسعًا الفارق في الصدارة بينه وبين ملاحقه المباشر، بيراميدز.

وأجل بيراميدز تتويج الأهلي باللقب بفوزه 2-1 على زد.

وتغلب الزمالك على إنبي 4-2 أمس الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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فارق النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

تقدم الزمالك في ترتيب الدوري، إذ رفع رصيده إلى 52 نقطة حصدها خلال 31 مباراة، متساويا في ذلك مع المصري البورسعيدي الذي خاض 32 مباراة، ويتقدم عليهما فقط الأهلي وبيراميدز، الذي يفرق عن الزمالك بـ26 نقطة.

الأهلي وصل للنقطة الـ 78، ويتبقى له 4 مباريات، بينما وصل بيراميدز للنقطة الـ 73، وحال فوزه في مباراتيه المتبقيتين في الدوري سيصل إلى النقطة الـ 79، لذا يحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة لضمان التتويج بالدوري.

وفيما يأتي المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز:

مباريات الأهلي المتبقية:

سموحة ضد الأهلي، الخميس 8 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً (الجولة 24).

الأهلي ضد زد، الأحد 11 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً (الجولة 25).

إنبي ضد الأهلي، الأربعاء 14 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً (الجولة 33).

الأهلي ضد مودرن سبورت، 17 أغسطس (الجولة 34).

مباريات بيراميدز المتبقية:

الداخلية وبيراميدز - 14 أغسطس.

طلائع الجيش وبيراميدز - 17 أغسطس.

مباريات الزمالك المتبقية:

زد ضد الزمالك، الخميس، 8 أغسطس (مؤجلة من الجولة الـ23).

الزمالك ضد طلائع الجيش، 14 أغسطس - الرابعة عصرا (الجولة 33).

بلدية المحلة ضد الزمالك، 17 أغسطس (الجولة 34).