ترتيب هدافي الدوري السعودي.. ميتروفيتش يعادل رونالدو
عادل الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، في عدد أهداف كل منهما خلال النسخة الحالية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
أصبح لكل من ميتروفيتش ورونالدو 16 هدفًا ليتشارك الثاني في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي.
واشتعل صراع صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث أحرز ميتروفيتش هدف الهلال الثاني أمام أبها من ركلة جزاء، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين.
وأصبح لكل من ميتروفيتش ورونالدو 16 هدفًا ليتشارك الثاني في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي.
ويأتي الكاميروني جورج نكودو نجم فريق ضمك في المركز الثاني برصيد 14 هدفا، ليطارد ميتروفيتش ورونالدو، حيث بات على بعد هدفين فقط منهما.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي: