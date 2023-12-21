ترتيب هدافي الدوري السعودي.. ميتروفيتش يعادل رونالدو

واشتعل صراع صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث أحرز ميتروفيتش هدف الهلال الثاني أمام أبها من ركلة جزاء، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين.

وأصبح لكل من ميتروفيتش ورونالدو 16 هدفًا ليتشارك الثاني في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي.