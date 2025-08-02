بصوت عصام الشوالي.. الصفاقسي التونسي يعلن عودة أسطورته علي معلول (فيديو)

أعلن النادي الصفاقسي التونسي رسميا عودة قائدة ونجمه الأول علي معلول لصفوف النادي بعد ما يقرب من 13 عاما على رحيله عن الفريق لنحت مشوار كروي مذهل في الأهلي المصري.

وانضم علي معلول (35 عاما) من جديد إلى النادي الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي المصري الذي لعب لفائدته بين عامي 2016 و2025.

ونشر الصفاقسي مقطع فيديو ترحيبا بعودة على معلول، وكتب النادي على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "قول للزمان ارجع يا زمان"، كما تضمن الفيديو تعليقا مقتضبا بصوت المعلق التونسي الشهير في قنوات بيين سبورتس عصام الشوالي لمباراة سابقة شارك فيها معلول.

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وظهر معلول في مقطع الفيديو وهو يعد حقيبته قبل أن يرتدي قميص النادي في غرفة تبديل الملابس بينما كان زميله أيمن دحمان، قائد الصفاقسي في المواسم الأخيرة يسلمه شارة القيادة.

وخاض علي معلول اليوم السبت أول مباراة له منذ عودته رسميا للفريق وذلك أمام مستقبل المرسى في مواجهة ودية حسمها الصفاقسي (1 ـ 0).

وأحرز معلول الذي حمل شارة القيادة هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

ومنذ انتقال علي معلول للأهلي المصري في 2016 لم يتوج الصفاقسي بأي لقب للدوري التونسي للمحترفين، إذ يعود آخر إنجاز مماثل إلى موسم 2012 ـ 2013 وهو الموسم ذاته الذي أحرز فيه الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ولعب معلول في الصفاقسي بين عامي 2009 و2016 وتوج بكأس تونس والدوري التونسي وكأس الكونفدرالية في مناسبة واحدة.

يشار إلى أن الصفاقسي سيقدم تعاقداته الجديدة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل بمن فيهم حمزة المثلوثي الذي سيجدد العهد مع الفريق بعد رحلة طويلة خاضها بألوان الزمالك المصري.