"أخيرا منحناه الفرحة التي يستحق".. نجم الأرجنتين يوجّه رسالة جديدة لميسي

وجه نجم المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا رسالة جديدة مؤثرة لزميله وقائده في منتخب التانغو ليونيل ميسي عقب تتويج منتخب بلادهما بلقب كوبا أمريكا، فجر الاثنين، بعد الفوز على كولومبيا (1 ـ 0) في النهائي.

وأعلن دي ماريا (36 عاما) اعتزاله اللعب دوليا، بعد مسيرة حافلة مع المنتخب الأرجنتيني أحرز خلالها 3 ألقاب مع المنتخب الأول وهي كوبا أمريكا 2021، و2024، وكأس العالم 2022، بجانب لقب ذهبية أولمبياد بيكين 2008 مع المنتخب الأولمبي، وكأس العالم (أقل من 20 عاما) في 2007.

وقال دي ماريا، الذي خاض 145 مباراة بقميص منتخب بلاده، وسجل 31 هدفا، إنه وزملاءه "استطاعوا أخيرا أن يهدوا ميسي الفرحة التي يستحق" وذلك في إشارة إلى أن قائد منتخب التانغو لم يستطع إكمال مباراة النهائي بعد الإصابة على مستوى الكاحل في الشوط الأول، قبل أن يغادر في الدقيقة 66 عندما كانت النتيجة (0 ـ 0).

وقال دي ماريا: "أخيرا منحنا ليو الفرحة التي يستحق وأهديناه اللقب" بعد أن كان ميسي وراء تتويجات الأرجنتين الثلاثة في آخر 3 سنوات وهي كوبا أمريكا 2021، ومونديال 2022، وفيناليسيما (كأس بطل أوروبا وبطل أمريكا) 2022.

وكان دي ماريا بدوره ترك بصمة قوية في تتويجات منتخب بلاده، بعدما سجل هدف المباراة النهائية في شباك البرازيل في نهائي النسخة الماضية من كوبا أميركا، وكذلك أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، في قطر.

وتعرض ليونيل ميسي إلى الإصابة في مناسبتين في كوبا أمريكا، حيث حامت الشكوك حول مشاركته أمام إكواتور في ربع النهائي قبل أن ينضم للتشكيلة الأساسية، ثم أصيب مجددا في النهائي أمام كولومبيا، وغادر أرض الملعب قبل هدف زميلة مارتينيز في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي الثاني.

وكان ليو ميسي أشاد بمكانة دي ماريا في ووزنه الكبير في وصول الأرجنتين لمنصة التتويج بكوبا أمريكا 2021، ومونديال 2022، قائلا في مقابلة صحفية قبل النهائي فجر الإثنين أمام كولومبيا: "أتمنى أن يهز دي ماريا الشباك أمام كولومبيا، مثلما فعل مع البرازيل في نهائي النسخة الماضية، وأمام فرنسا في نهائي كأس العالم، العام 2022".