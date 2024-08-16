حصدت أليكس باديلا صديقة لامين يامال السابقة، ثمار علاقتها بالنجم الإسباني رغم انفصالهما منذ مدة قصيرة.

وخطفت أليكس باديلا صديقة لامين يامال السابقة، الأضواء في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

ووفقًا لما ذكره موقع "thecityceleb"، فيبدو أن الخيانة كانت سببًا راجحًا وراء انفصال الثنائي، الذي لم يعلن رسميًّا حتى الآن، ولكن ألغى لامين يامال فورًا متابعة أليكس باديلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل ظهور أليكس باديلا مع يامال، كان يتابعها ما يزيد على 300 ألف شخص على منصة "تيك توك"، إلا أنه إعلان ارتباطها بالنجم الإسباني، جعلها تكتسب ما يزيد على 1.1 مليون متابع جديد على صفحتها على المنصة الشهيرة.

ورحبت أليكس باديلا فعلًا نحو 83000 متابع على حسابها على منصة "تيك توك"، بين 24 يونيو و9 يوليو.

وتملك أليكس باديلا الآن 2 مليون متابع على تيك توك، منهم 900000 متابع بين 17 يوليو و12 أغسطس.

وتعدُّ باديلا إحدى المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعمت صديقها يامال من خلال ارتداء قميص إسبانيا مع اسمه ورقم قميصه على ظهرها، وظهرت في أكثر من مناسبة إلى جانب أفراد عائلته.

وبدأت الأزمة بين الثنائي عندما ظهر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر أليكس باديلا مع رجل آخر، وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، ما أثار عاصفة من التكهنات والغضب بين المعجبين، وسرعان ما تصدرت هاشتاغات كثيرة أبرزها (باديلا تخون لامين يامال) قائمة الوسوم الرائجة على منصات التواصل.

ولم يصدر يامال أو صديقته أي بيان أو رد فعل رسمي بشأن علاقتهما، حتى الآن.