فينيسيوس يتحدث عن ارتباط ريال مدريد بمبابي (فيديو)

ورد فينيسيوس الذي بدا عليه الإحراج: "في الحقيقة أنا لا أفكر في أي شيء، أفكر فقط في اللاعبين الموجودين وكيف نرغب في تحقيق شيء مميز للغاية هذا الموسم بالموجود لدينا".

ويعد برنامج الشيرينغيتو أكثر وسائل الإعلام الإسبانية حديثا عن انتقال كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد منذ الصيف الماضي.

وبحسب البرنامج فإن مبابي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد سواء الصيف القادم أو صيف 2024.

وقال إيدو أغيري محلل البرنامج إن فينيسيوس مميز لكنه يحب مبابي أكثر لأن لديه عددا أكبر من الأهداف.