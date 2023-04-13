فينيسيوس يتحدث عن ارتباط ريال مدريد بمبابي (فيديو)
تلقى فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، سؤالا محرجا بعد مباراة الفريق أمام تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.
وحقق ريال مدريد الفوز على تشيلسي بهدفين دون رد، وفاز فينيسيوس بجائزة رجل المباراة.
وسأل إيدو أغيري، محلل برنامج الشيرينغيتو، فينيسيوس كيف يفكر حينما يتحدث البرنامج عن مبابي وريال مدريد.
ورد فينيسيوس الذي بدا عليه الإحراج: "في الحقيقة أنا لا أفكر في أي شيء، أفكر فقط في اللاعبين الموجودين وكيف نرغب في تحقيق شيء مميز للغاية هذا الموسم بالموجود لدينا".
ويعد برنامج الشيرينغيتو أكثر وسائل الإعلام الإسبانية حديثا عن انتقال كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد منذ الصيف الماضي.
وبحسب البرنامج فإن مبابي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد سواء الصيف القادم أو صيف 2024.
وقال إيدو أغيري محلل البرنامج إن فينيسيوس مميز لكنه يحب مبابي أكثر لأن لديه عددا أكبر من الأهداف.
واختلف جوزيب بيدريول مقدم البرنامج الرئيسي مع أغيري حيث شدد على أن فينيسيوس جونيور حاليا أفضل من كيليان مبابي.
وشدد فينيسيوس في تصريحات للبرنامج على رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد للأبد ردا على موعد توقيعه على عقد جديد، حيث أشار إلى أنه يلعب في أفضل ناد في العالم، حسب وصفه.
ويشكل فينيسيوس حاليا واحدة من أفضل الثنائيات في أوروبا رفقة كريم بنزيما، المهاجم الرئيسي للفريق، منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قبل خمس سنوات.