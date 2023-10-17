سكالوني: اتركو ميسي.. هل سندفعه للاعتزال؟
قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إنه من المبكر جدًّا البدء في التخطيط للحياة دون ليونيل ميسي، وإن القائد قد يعود للفريق لمواجهة بيرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وانضم ميسي، الذي قال إنه سيعتزل قبل كأس العالم 2026، إلى التشكيلة رغم معاناته من مشكلة عضلية أبعدته عن المشاركة مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي.
وشارك المهاجم البالغ عمره 36 عامًا في الدقيقة الـ53 خلال فوز الأرجنتين 1-صفر على باراغواي يوم الخميس الماضي واقترب من التسجيل عندما سدَّد في إطار المرمى من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال سكالوني للصحفيين قبل المباراة في ليما: "ليو بخير، لقد كان يضيف دقائق للحصة التدريبية. سنتخذ القرار اليوم. إنها مسألة دقائق لمعرفة مدى قدرته على اللعب، إذا كان جيدًا فسوف يلعب".
وأضاف: "نحاول دائمًا الدفع بلاعبين يقدمون مئة في المئة أو ما يقرب من مئة في المئة من مجهودهم، اليوم من الصعب جدًّا على الجميع أن يكونوا في أفضل حالاتهم في هذه المباريات، لذلك قد يكون هناك اختلاف عن مباراة باراغواي".
وتابع مدرب أبطال العالم: "أعتقد أن الفريق يلعب بطريقة معينة بصرف النظر عن من يكون في الملعب، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية، لقد رأينا منذ بضعة أيام أنه يمكننا اللعب بشكل جيد أيضًا (دون ميسي)".
وردا على سؤال عن ما إذا كان ينبغي للأرجنتين أن تعتاد على اللعب دون قائدها، رد سكالوني: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يزال هنا. يا لها من طريقة للتفكير في اعتزاله".
واختتم: "الحقيقة هي أنه لا يزال نشطًا دعونا نتركه وشأنه، هل سندفعه للاعتزال بالفعل؟".
وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بتسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن البرازيل.