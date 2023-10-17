سكالوني: اتركو ميسي.. هل سندفعه للاعتزال؟

وقال سكالوني للصحفيين قبل المباراة في ليما: "ليو بخير، لقد كان يضيف دقائق للحصة التدريبية. سنتخذ القرار اليوم. إنها مسألة دقائق لمعرفة مدى قدرته على اللعب، إذا كان جيدًا فسوف يلعب".

وأضاف: "نحاول دائمًا الدفع بلاعبين يقدمون مئة في المئة أو ما يقرب من مئة في المئة من مجهودهم، اليوم من الصعب جدًّا على الجميع أن يكونوا في أفضل حالاتهم في هذه المباريات، لذلك قد يكون هناك اختلاف عن مباراة باراغواي".

وتابع مدرب أبطال العالم: "أعتقد أن الفريق يلعب بطريقة معينة بصرف النظر عن من يكون في الملعب، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية، لقد رأينا منذ بضعة أيام أنه يمكننا اللعب بشكل جيد أيضًا (دون ميسي)".

وردا على سؤال عن ما إذا كان ينبغي للأرجنتين أن تعتاد على اللعب دون قائدها، رد سكالوني: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يزال هنا. يا لها من طريقة للتفكير في اعتزاله".

واختتم: "الحقيقة هي أنه لا يزال نشطًا دعونا نتركه وشأنه، هل سندفعه للاعتزال بالفعل؟".

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بتسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن البرازيل.