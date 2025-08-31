الملعب التونسي يوافق على انتقال خليل العياري إلى سان جيرمان

أعلن نادي الملعب التونسي موافقته رسميًا على رحيل لاعبه الموهوب خليل العياري إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تاريخية.

وقال محمد محجوب، رئيس نادي الملعب التونسي، في تصريحات لإذاعة ifm إن اللاعب سيرحل إلى باريس سان جيرمان بعد وصول عرض رسمي لضمه.

أخبار ذات علاقة هدفان بنفس الطريقة.. جواو نيفيز يبهر جماهير باريس سان جيرمان أمام تولوز (فيديو)

وأوضح أن نادي الملعب وافق على إعارة اللاعب إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا مجاناً مع وضع بند يتيح أحقية شراء عقده مقابل مليون دولار أمريكي.

: محمد محجوب يكشف الكواليس "بين الملعب التونسي وباريس سان جرمان... أسرار ملف خليل العياري" 🇧🇬🇫🇷 Posted by Radio IFM on Sunday, August 31, 2025

وينضم العياري إلى صفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية معسكر شهر سبتمبر المقبل بعد استدعائه لتمثيل منتخب تونس للمحليين.

أخبار ذات علاقة يختبر في سان جيرمان.. نجم الملعب التونسي يحلم باللعب مع أبطال أوروبا

ويدخل العياري تاريخ الكرة التونسية، إذ سيكون أول لاعب في تاريخ الدوري المحلي ينتقل مباشرة إلى باريس سان جيرمان.

ويبلغ العياري 20 عاماً، ويلعب في مركز الجناح الأيمن، وقدم مستويات لافتة مع فريق الملعب خلال الموسم الماضي.

أخبار ذات علاقة الملعب التونسي يطارد "المحاولة الثالثة" للإطاحة بالترجي في نهائي كأس السوبر

وتم تصعيد العياري من فريق الشباب بنادي الملعب إلى الفريق الأول في صيف 2023.

وخاض اللاعب الموهوب 35 مباراة، وسجل 3 أهداف بقميص الملعب التونسي منذ تصعيده للفريق الأول.