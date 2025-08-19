الوحيد على الدكة.. رد فعل غريب من عبد الإله العمري بعد هدف النصر (فيديو)

أظهر عبد الإله العمري، لاعب نادي النصر السعودي، ردة فعل غريبة، بعد تسجيل فريقه لهدف في شباك الاتحاد خلال مبارة الفريقين ببطولة كأس السوبر السعودي.

ويلعب الفريقان في هونغ كونغ، التي تستضيف مباريات السوبر السعودي، حيث بدأت مباريات نصف النهائي اليوم الثلاثاء.

وكان ماني قد افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة 10، قبل أن يتمكن الاتحاد من إدراك التعادل سريعًا عبر برغوين في الدقيقة 16.

وسدد ماني كرة قوية، فشل حامد الشنقيطي في التصدي لها، وسكنت شباك "العميد".

وعقب الهدف، قفز الجميع على الدكة في نادي النصر، فرحين بالهدف، باستثناء عبد الإله العمري، الذي ظل ساكنًا في مكانه.