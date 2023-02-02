ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق ريال بيتيس ويعزز صدارته
حقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة ليعزز صدارته للمسابقة اليوم الأربعاء.
وضع البرازيلي رافينيا برشلونة المقدمة في الدقيقة 65 عندما تابع تمريرة عرضية من أليخاندرو بالدي ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.
وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل النهاية بعشر دقائق عندما تابع ضربة رأس من رونالد أراوخو ليطلق تسديدة في المرمى من مدى قريب.
لكن الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85 ليقلص الفارق لصالح أصحاب الأرض.
وتلقى وليام كارفاليو لاعب بيتيس بطاقة حمراء بعد صفارة النهاية بسبب الاحتجاج على الحكم.
وعزز برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة ويستضيف بلنسية غدا الخميس في مباراة مؤجلة أيضا.
وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.
وفما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: