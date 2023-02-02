ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق ريال بيتيس ويعزز صدارته
MARCELO DEL POZO

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق ريال بيتيس ويعزز صدارته

برشلونة يواصل سلسلة انتصاراته
فريق التحرير
فريق التحرير

حقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة ليعزز صدارته للمسابقة اليوم الأربعاء.

برشلونة عزز صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة

وضع البرازيلي رافينيا برشلونة المقدمة في الدقيقة 65 عندما تابع تمريرة عرضية من أليخاندرو بالدي ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل النهاية بعشر دقائق عندما تابع ضربة رأس من رونالد أراوخو ليطلق تسديدة في المرمى من مدى قريب.

لكن الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85 ليقلص الفارق لصالح أصحاب الأرض.

وتلقى وليام كارفاليو لاعب بيتيس بطاقة حمراء بعد صفارة النهاية بسبب الاحتجاج على الحكم.

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق ريال بيتيس ويعزز صدارته
محكمة تجبر الليغا على تسجيل عقد غافي مع برشلونة

وعزز برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة ويستضيف بلنسية غدا الخميس في مباراة مؤجلة أيضا.

وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.

وفما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني:

Candle
Candle
برشلونة
الدوري الإسباني
ريال بيتيس

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com