لاحتجاج الجماهير على "الاستثمار".. توقف مباراة بايرن ميونخ وبوخوم (فيديو)
توقفت مباراة بوخوم وضيفه بايرن ميونخ في الدوري الألماني، مساء اليوم الأحد، لبضع دقائق قبل استئنافها بسبب احتجاج الجماهير على إمكانية دخول مستثمرين إلى "البوندسليغا".
وقام المشجعون بإلقاء كرات التنس على أرض الملعب بعد مرور 27 دقيقة من عمر اللقاء، تعبيرًا عن غضبهم من دخول الاستثمارات إلى الدوري الألماني.
وقرر حكم المباراة إيقاف مجريات اللقاء واصطحب لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس، وكانت النتيجة تشير، آنذاك، إلى تقدم بايرن ميونخ.
وتم استئناف المباراة، لكن بوخوم قلب تأخره إلى تقدم 2-1 قبل نهاية الشوط الأول بعد تسجيل هدفين في الدقيقتين 38 و44.
وفي الشوط الثاني توقفت المباراة مرة أخرى، بسبب احتجاج الجماهير وإلقاء كرات التنس، وحاول لاعب بوخوم الحديث مع الجماهير خاصة مع تقدم الفريق على بايرن ميونيخ (2-1).
وكانت كرة القدم الألمانية واحدة من آخر الممانعين للاستثمار الأجنبي، في ظل حماية أنديتها من الاستحواذات الكاملة، ورفض الأندية الصغيرة المتكرر لمحاولات الاتفاق على استثمار الملكية الخاصة.
ولكن صوَّت 24 ناديًا، على الأقل، مشاركًا في الدوري الألماني لكرة القدم، لصالح دراسة صفقة محتملة مع شركات الملكية الخاصة.