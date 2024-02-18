لاحتجاج الجماهير على "الاستثمار".. توقف مباراة بايرن ميونخ وبوخوم (فيديو)

وقام المشجعون بإلقاء كرات التنس على أرض الملعب بعد مرور 27 دقيقة من عمر اللقاء، تعبيرًا عن غضبهم من دخول الاستثمارات إلى الدوري الألماني.

وقرر حكم المباراة إيقاف مجريات اللقاء واصطحب لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس، وكانت النتيجة تشير، آنذاك، إلى تقدم بايرن ميونخ.

وتم استئناف المباراة، لكن بوخوم قلب تأخره إلى تقدم 2-1 قبل نهاية الشوط الأول بعد تسجيل هدفين في الدقيقتين 38 و44.

وفي الشوط الثاني توقفت المباراة مرة أخرى، بسبب احتجاج الجماهير وإلقاء كرات التنس، وحاول لاعب بوخوم الحديث مع الجماهير خاصة مع تقدم الفريق على بايرن ميونيخ (2-1).