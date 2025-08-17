إعلام إسرائيلي: سلاح البحرية شن هجوما على محطة كهرباء جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء

لست راضيا.. فليك يصدم لاعبي برشلونة

هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 4:41 ص

وجه هانزي فليك المدير الفني لفريق  برشلونة الإسباني، صدمة كبيرة للاعبي فريقه، رغم الفوز الذي حققه الفريق في افتتاح مباريات الدوري الإسباني.

حقق برشلونة فوزًا بثلاثية نظيفة على مايوركا في مستهل رحلة دفاعه عن لقب الليغا أمس السبت.

وسجل رافينيا الهدف الأول بضربة رأس بعد مرور سبع دقائق، ثم ضاعف توريس النتيجة في الدقيقة الـ23 ليفرض بطل إسبانيا هيمنته.

بينما سجل لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسديدة رائعة.

صدمة فليك للاعبي برشلونة

قال هانزي فليك مدرب برشلونة بعد اللقاء "إنها ثلاث نقاط مهمة للغاية، لكن المباراة لم تعجبني".

وأضاف: " لست راضيًا عن أداء اللاعبين، تراجع أداء الفريق بشكل كبير في الشوط الثاني، وهذا أمر غير مقبول.. علينا مناقشة الأمر".

وقال فليك "أقول دائمًا للاعبي فريقي ألا يتوقفوا حتى يطلق الحكم صافرة النهاية. الحكم هو من يقرر".

 

 

