كريستيانو رونالدو يتلقى هدية خاصة في مباراة النصر وتولوز (صورة)

تلقى النجم البرتغالي، قائد النصر السعودي هدية ثمينة في معسكر فريقه المقام حاليا في النمسا، وذلك قبل انطلاق المباراة الودية الإعدادية أمام تولوز الفرنسي اليوم الأربعاء.

وانضم رونالدو الثلاثاء لتدريبات النصر قبل أن يكون على موعد مع أول ظهور له في المباريات منذ ما يقارب الشهرين من الغياب عن تشكيلة فريقه الذي أنهى سباق الدوري السعودي للمحترفين للموسم الماضي في المركز الثالث.

وتحت قيادة مواطنه جورج جيسوس، شارك هداف الدوري السعودي أساسيا في تشكيل النصر، وأحرز هدفا قبل أن يترك مكانه في الشوط الثاني لزميله الخيبري.

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وحقق النصر الفوز في مباراة ودية هي الثانية له في معسكر النمسا، ليتغلب على تولوز الفرنسي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي شهدت مشاركة الوافد الجديد جواو فيليكس، بالإضافة إلى الظهور الأول لرونالدو .

وقبل بداية المباراة، تلقى أسطورة البرتغال هدية قيمة ورمزية من رئيس السياحة في النمسا، ليو باورنبرغر الذي أهدي رونالدو سروالا من الجلد مصنوعا على الطريقة اليدوية التقليدية.

ويحظى رونالدو بمكانة كبيرة، تتعدى كونه لاعبا ومنافسا، في كل معسكرات النصر الإعدادية وجولاته الخارجية، إذ يشكل وجوده دعما للسياحة لما يملكه من شهرة وشعبية في كل أنحاء العالم.

ويستعد رونالدو (40 عاما) لموسمه الرابع مع النصر، بعد أن جدد في يونيو الماضي عقده مع الفريق حتى يونيو 2027.

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وبعد الفشل في تحقيق أي لقب رسمي مع النصر طوال 3 سنوات، يتطلع رونالدو في موسم 2025 ـ 2026 إلى التتويج بأول ألقابه مع الفريقه.

ويخوض النصر بقيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس منافسات كأس السوبر السعودي، عندما يلاقي الاتحاد، بطل الثنائية يوم 19 من الشهر القادم في نصف نهائي المسابقة التي تقام في هونغ كونغ.

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وبجانب قدوم المدرب جيسوس، ضم النصر اسمين برتغاليين آخرين، الأول هو المدير التنفيذي خوسيه سيميدو، والثاني هو المهاجم جواو فيليكس القادم من تشيلسي الإنجليزي.