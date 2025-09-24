هل يهبط الإسماعيلي إلى الدرجة الثانية؟

تتزايد علامات الاستفهام حول مستقبل نادي الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تراجعه إلى المركز الأخير في جدول الترتيب، حيث يجد فريق الدراويش نفسه أمام معادلة صعبة للحفاظ على مكانه بين الكبار، خاصة بعد الهزيمة الجديدة التي مني بها أمام إنبي.

وحقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على ضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

وجاء هدف المباراة الوحيد من قدم لاعب إنبي أحمد العجوز في الدقيقة 80، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقب بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي أكدت وقوع مخالفة على مدافع الإسماعيلي ضد مهاجم إنبي يوسف أوبابا داخل منطقة الجزاء.

وأثار قرار الحكم احتساب الركلة الجزاء احتجاجًا شديدًا من لاعبي الإسماعيلي، الذين هددوا بالانسحاب من أرضية الملعب اعتراضًا على القرار.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نقط فريق إنبي إلى 13 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن غريمه الزمالك المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط فقط، ليبقى حبيس المركز الـ21 والأخير، بعد خوضه 8 جولات من المسابقة.

مخاطر الهبوط المحتملة

بعد تلك الهزيمة تزايدت التساؤلات حول احتمالية هبوط الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية في مصر، خاصة في ظل نظام الدوري الجديد الذي يقسم المنافسة إلى مرحلتين.

تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة، لتحديد المصير النهائي للأندية، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى السابع إلى المجموعة المنافسة على اللقب.

بينما يدخل أصحاب المراكز من الثامن إلى الـ21 في مجموعة أخرى للمنافسة على البقاء وتجنب الهبوط.

وبعد مرور 8 جولات، يجد الإسماعيلي نفسه في قاع الترتيب، بعد أن نجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط، والتعادل في مباراة أخرى، بينما خسر 6 مباريات، ما يضع مستقبله في الممتاز على المحك.

وكان الإسماعيلي قد هبط بالفعل الموسم الماضي، ولكن تم اتخاذ قرار بإلغاء الهبوط الموسم الماضي، وزيادة فرق الدوري المصري الممتاز إلى 21 ناد، ولكن من الواضح أن فريق الدراويش يسير كما فعل الموسم المنصرم.

مطالبات بتدخل وزير الرياضة

تصاعدت المطالبات من شخصيات رياضية محسوبة على الإسماعيلي بالتدخل العاجل لإنقاذ النادي من موقفه الصعب.

وعلق محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، في تصريحات تلفزيونية قائلاً: "مستغرب من هدوء المسؤولين .. يجب على اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ووزير الرياضة التدخل العاجل مثل ما تم التدخل لعلاج مشاكل أندية أخرى".

بدوره، وجه المحلل الرياضي خالد بيومي، النجم السابق للنادي، نداء عبر منصة "إكس" كتب فيه: "السيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نرجو من سيادتكم التدخل العاجل لإنقاذ النادي الإسماعيلي، وذلك بصفتكم المسؤول الأول عن الرياضة في جمهورية مصر العربية، وحفاظًا على تاريخ النادي العريق كأحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، وذلك بعد فشل كافة محاولات الإصلاح".