بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تكتسح غواتيمالا استعدادا لكوبا أمريكا (فيديو)

اكتسح المنتخب الأرجنتيني نظيره غواتيمالا بنتيجة 4/1، في المباراة الودية، التي جمعتهما، فجر السبت، استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وخاض رفاق ميسي مباراة غواتيمالا كبروفة استعداد أخيرة بعد فوزهم في المباراة الودية الأخيرة على الإكوادور بهدف دون رد سجله أنخيل دي ماريا.

وتقدم منتخب غواتيمالا عن طريق ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، فيما تعادل المنتخب الأرجنتيني من خلال ليونيل ميسي في الدقيقة 12.