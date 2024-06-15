بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تكتسح غواتيمالا استعدادا لكوبا أمريكا (فيديو)
اكتسح المنتخب الأرجنتيني نظيره غواتيمالا بنتيجة 4/1، في المباراة الودية، التي جمعتهما، فجر السبت، استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.
وخاض رفاق ميسي مباراة غواتيمالا كبروفة استعداد أخيرة بعد فوزهم في المباراة الودية الأخيرة على الإكوادور بهدف دون رد سجله أنخيل دي ماريا.
وتقدم منتخب غواتيمالا عن طريق ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، فيما تعادل المنتخب الأرجنتيني من خلال ليونيل ميسي في الدقيقة 12.
وأحرز هدف التقدم للأرجنتين خلال الشوط الأول لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 39.
ليعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني والمباراة، قبل أن يُحرز ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 77.
وتنطلق كوبا أمريكا 2024، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.
منتخب الأرجنتين يقع في المجموعة الأولي ببطولة كوبا أمريكا 2024، مع كل من تشيلي وبيرو وكندا.
حصلت الأرجنتين على لقب كوبا أمريكا 2021، وللمرة الـ 15 في تاريخ التانغو بعد أخر لقب بنسخة 1993.