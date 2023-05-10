الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس آسيا 2023

وكان من المقرر أن تستضيف الصين هذه النسخة في منتصف العام الحالي، ولكنها اعتذرت في العام الماضي عن عدم الاستضافة بسبب تفشي جائحة كورونا في ذلك الوقت، وحصلت قطر على حق الاستضافة لتكون المرة الثالثة في تاريخ البطولة التي تقام فيها النهائيات على الملاعب القطرية بعد نسختي 1988 و2011.

أبرز المشاركين

يشارك عدد كبير من أفضل نجوم قارة آسيا، وذلك في سحب قرعة كأس آسيا 2023 في قطر، وسوف يتواجد سبعة نجوم من أيقونات كرة القدم الآسيوية؛ من أجل المساعدة في إجراء القرعة التي يقوم بها داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

من ضمن المشاركين في سحب القرعة النجم القطري حسن الهيدوس، الذي ساهم كقائد لمنتخب بلاده في الفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، ويشارك معه أيضاً الأوزبكي سيرفر دجيباروف الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

كما تضم قائمة النجوم المشاركين في سحب قرعة اثنين من اللاعبين الذين حظوا بشهرة واسعة على مستوى العالم، وهما الأسطورة الكوري الجنوبي بارك جي-سونغ أحد أنجح اللاعبين تاريخيا في قارة أوروبا، والنجم الأسترالي تيم كاهيل.

وتتضمن قائمة المشاركين في سحب القرعة للمرة الأولى تواجدا نسائيا، من خلال حضور "يوشيمي ياماشيتا وسون" أبرز الحكمات في اليابان، وكانت أول امرأة تشارك في إدارة مباراة ضمن كأس العالم للرجال، بالإضافة إلى الهندية "مايمول روكي"، فقد كانت أول امرأة تقوم بالإشراف على تدريب منتخب الهند للسيدات، وذلك العام 2017، وهي تشرف حاليا على تدريب منتخب الهند للشابات تحت 20 عاما.