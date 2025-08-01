الجزائر تحسم الصراع مع تونس وتتوّج بكأس العرب لكرة السلة

أحرز المنتخب الجزائري لقب النسخة الـ26 من البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات للرجال بعد فوزه مساء الجمعة على المنتخب المستضيف البحرين بنتيجة 70-69 لحساب الجولة السادسة من البطولة التي احتضنتها العاصمة المنامة بين 25 يوليو و2 أغسطس 2025.

وكان المنتخب الجزائري أفضل المنتخبات في البطولة إذ حقق الفوز في جميع المباريات ضمن البطولة التي شهدت مشاركة 7 منتخبات عربية وهي البحرين والجزائر وتونس ومصر والإمارات والكويت وقطر.

واستطاع المنتخب الجزائري بقيادة مدربه علي بوزيان أن يتوج باللقب العربي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2005 بالعربية السعودية.

وسجلت الجزائر أمام البحرين الفوز الخامس في 5 مباريات بعد أن تفوقت على تونس (86-81) والإمارات العربية (99-61) و قطر (92-66) و الكويت (86-74).

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وسيلعب الخماسي الجزائري يوم غد السبت مباراته الأخيرة ضمن الجولة السابعة أمام نظيره المصري في جولة ستكون شكلية باعتبار أن التنافس الذي انحصر قبل جولة الجمعة بين تونس والجزائر حُسم بعد فوز الأخيرة على البحرين.

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وكان المنتخب التونسي الذي سيلاقي غدا نظيره القطري هو المنافس الوحيد للجزائر على اللقب لكنه كان مطالبا بانتظار هزيمة الجزائر أمام البحرين ثم مصر مقابل فوزه على قطر، ليقلب الموازين.

ويملك المنتخب الجزائري 10 نقاط فيما تملك تونس 9 نقاط، وفي حال خسارة الجزائر أمام مصر وفوز تونس على قطر، سيتساوي المنتخبان في الترتيب النهائي لكن الأسبقية ستكون للخضر باعتبار الفوز في المواجهة المباشرة.