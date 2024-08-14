كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي تلقى بالفعل عرضين رسميين من ناديين أوروبيين لضم سعود عبد الحميد، نجم الفريق، في الميركاتو الحالي.

وتردَّد العديد من الأنباء، بشأن رغبة سعود عبد الحميد في الرحيل عن الهلال وخوض تجربة الاحتراف، بعد التقارير التي ربطت عدة أندية أوروبية بضمه في صيف 2024.

لكن رغم هذه الأنباء، فقد أكدت تقارير صحفية سعودية سابقة، أن الهلال لم يتلق أي عرض رسمي لرحيل اللاعب.

ولكن الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عبر قناة "SSC" أوضح: "وصلتني معلومة تفيد بوجود عرضين رسميين من روما الإيطالي وستاد رين الفرنسي، ولا أعلم.

فيما ذكر محمد الدعيع، حارس الهلال السابق، أن "ما وصل للهلال عرضان بقيمة 400 ألف يورو والآخر بـ600 ألف يورو، ولكن ما أعلمه أن سعود عبد الحميد مستمر مع الهلال لنهاية عقده".

وفي البرنامج ذاته أشاد الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو" بقدرات سعود عبد الحميد، قائلًا: "أتحدث منذ الموسم عن قدرة سعود عبد الحميد على اللعب في أكثر من نادٍ بالدوريات الأوروبية الكبرى، بسبب إمكانياته الرائعة، من وجهة نظري هو يستطيع اللعب أساسيًّا مع توتنهام ووست هام يونايتد وأستون فيلا".

وأضاف: "نحن حاليًّا في عصر الاحتراف، والزمن تغير في كرة القدم، فالفترة الحالية تشهد رغبة واضحة من النجوم في الخروج إلى أوروبا، وهو ما يريده سعود عبد الحميد".

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وأسهم سعود في حصول الهلال على الثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، بعد التتويج بألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وشارك عبد الحميد، أمس كبديل في الشوط الثاني خلال مواجهة الهلال والأهلي بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليقود الفريق للنهائي إثر الفوز بركلات الترجيح "4-1".