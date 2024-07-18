كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي وضع على طاولة مفاوضاته إمكانية التعاقد مع جون ستونز، نجم مانشستر سيتي، في الميركاتو الحالي.

ويستهدف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع عدة صفقات في أكثر من مركز، لا سيما الدفاع، بعد اقتراب رحيل نجمه المصري أحمد حجازي.

ووفقا لما ذكرته قناة "الكاس" القطرية، فإن الاتحاد طلب الحصول على خدمات جون ستونز، الذي أنهى مؤخرا مشاركته مع منتخب إنجلترا باحتلال وصافة الترتيب في بطولة "يورو 2024".

وأوضح التقرير أن "السيتي طلب نحو 29 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن المدافع الدولي الذي يعد من الركائز الأساسية لدى المدرب بيب غوارديولا".

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وقدم ستونز أداء مميزا في رحلة صعود المنتخب الإنجليزي إلى نهائي اليورو قبل الخسارة من إسبانيا بهدفين لهدف.

ويرتبط المدافع صاحب الـ30 عاما بعقد مع السيتي حتى صيف 2026.

وانضم ستونز إلى مانشستر سيتي في أغسطس 2016، قادمًا من إيفرتون، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق 257 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 7 أهداف، وحصل على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، وكأس الاتحاد مرتين، والدرع الخيرية مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة وحيدة.