القادسية يتوعد الأهلي بتشكيل مرعب في السوبر السعودي

يترقّب عشاق الكرة السعودية موسماً مليئاً بالتحديات والتنافسية في ظل تدعيمات قوية لأندية دوري روشن للمحترفين.

وينطلق الموسم الجديد بمواجهات كأس السوبر السعودي غداً الثلاثاء والتي تقام في هونغ كونغ.

وتبدأ منافسات بطولة السوبر بصدام مثير بين النصر والاتحاد في نصف النهائي غداً الثلاثاء بينما يلعب الأهلي ضد القادسية بعد غدٍ الأربعاء في المرحلة نفسها.

ويشارك الأهلي في هذه البطولة بعد انسحاب الهلال وصيف دوري روشن نظراً لتعارض مواعيد بطولة كأس السوبر السعودي مع إعداد الفريق للموسم الجديد والذي تأخر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ولن يكون القادسية لقمة سائغة لحامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة خاصة أن فريق المدرب الإسباني ميتشيل دعم صفوفه بعدة صفقات على رأسها المهاجم الإيطالي الشهير ماتيو ريتيغي.

وانضم أيضاً إلى صفوف القادسية ثنائي نادي الهلال ياسر الشهراني ومصعب الجوير في صفقتين من العيار الثقيل.

ويبدو تشكيل القادسية مرعباً قبل لقاء الأهلي حيث يضم عدداً من اللاعبين البارزين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للقادسية قبل لقاء الأهلي:

حراسة المرمى: البلجيكي كوين كاستلز.

خط الدفاع: الأوروغوياني غاستون ألفاريز – الإسباني ناتشو فرنانديز – محمد آل ثاني – ياسر الشهراني.

خط الوسط: الأوروغوياني نايتان نانديز – علي هزازي – الإسباني كاميرون بويرتاس.

خط الهجوم: الغاني كريستوفر بونسو – المكسيكي جوليان كينونيس – الإيطالي ماتيو ريتيغي.