الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو

يحل ريال مدريد غدًا السبت ضيفًا ثقيلًا على جاره أتلتيكو مدريد في مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 18 نقطة بعد أن حقق فريق المدرب تشابي ألونسو 6 انتصارات متتالية في مستهل رحلته لاستعادة لقب الليغا.
وفي المقابل، قدم أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بداية باهتة في الدوري هذا الموسم بعد أن حقق انتصارين فقط في 6 جولات.
وتعادل أتلتيكو مدريد 3 مرات وتلقى هزيمة وحيدة، ويحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط.
وتبقى مواجهة الديربي بعيدة عن المعطيات والحسابات، خاصة في ظل امتلاك الفريقين العديد من النجوم البارزين، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعبا ريال مدريد، بجانب الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.
تقام المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء غدٍ السبت بتوقيت مكة المكرمة في ملعب (طيران الرياض)، معقل أتلتيكو مدريد.
ويدير المباراة الحكم خافيير ألبيرولا روخاس، وتذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 1.