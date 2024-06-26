أوسيك يتخلى عن لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة

أعلن الأوكراني أولكسندر أوسيك تخليه عن حزام الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بعد خمسة أسابيع من حصوله على لقب بطل الوزن الثقيل بلا منازع.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن جرى تعليق الدفاع الإلزامي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لأوسيك ضد متحديه الكرواتي فيليب هرجوفيتش، وأصبح دانييل دوبوا البطل المؤقت الجديد للوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بفوزه على هرجوفيتش في وقت سابق هذا الشهر.

وطلب أوسيك، البالغ 37 عامًا، عدم تجريده من حزام الاتحاد الدولي للملاكمة للمنافسة على لقب البطل بلا منازع عندما يواجه فيوري في مباراة إعادة في ديسمبر كانون الأول، إذ ستكون ألقاب مجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية فقط على المحك.