رسميا.. إنتر ميامي يعلن موعد مباراتيه مع الهلال والنصر
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة ما قبل الموسم 2024، للمشاركة في كأس موسم الرياض كجزء من الجولة الدولية الأولى للنادي على الإطلاق.
وسيسافر إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وخوردي ألبا في جولة تحضيرية آسيوية قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة.
وسيلعب إنتر ميامي مباراتين في السعودية بنظام البطولة، حيث سيواجه فريقي الهلال والنصر.
وسيواجه إنتر ميامي الهلال أولاً في ملعب المملكة أرينا بالرياض يوم الإثنين 29 يناير.
ثم سيواجه الفريق النصر يوم الخميس 1 فبراير على ملعب المملكة أرينا أيضا.
وستضع المباراة نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي في مواجهة خصم مألوف هو كريستيانو رونالدو، نجم النصر وهو هداف الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن هذا الموسم.
وتقابل ميسي ورونالدو 35 مرة في مسيرتهما، حيث حقق ميسي 16 انتصارًا مقابل 10 لرونالدو، وتسعة تعادلات بينهما. في تلك المباريات، سجل ميسي 21 هدفًا وصنع 12، بينما سجل رونالدو 20 هدفًا وتمريرة حاسمة واحدة.