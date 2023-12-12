رسميا.. إنتر ميامي يعلن موعد مباراتيه مع الهلال والنصر

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة ما قبل الموسم 2024، للمشاركة في كأس موسم الرياض كجزء من الجولة الدولية الأولى للنادي على الإطلاق.

وسيسافر إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وخوردي ألبا في جولة تحضيرية آسيوية قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة.