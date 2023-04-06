تقرير: برشلونة سيسدد ديون تجديد ملعبه قبل 5 سنوات بموجب شروط جديدة
ذكرت "صحيفتا "الكونفدنسيال" و"لا فانجوارديا" اليوم الخميس أن برشلونة متصدر الدوري المحلي سينتهي من سداد الديون التي تم تحملها لتمويل تجديد ملعبه قبل خمس سنوات مما تم الاتفاق عليه سابقًا بعد إعادة التفاوض على خطة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) مع مصرفي "غولدمان ساكس" و"جي.بي مورغان".
وستكون نسبة الفائدة 5.5%، بحسب التقارير، على الرغم من إصرار النادي على أنه سيكون قادرًا على إعادة تمويل القرض بعد خمس سنوات، بهدف إعادة التفاوض وخفض الفائدة بمجرد تشغيل الملعب.
وبموجب الشروط الجديدة، التزم برشلونة بالسداد النهائي عام 2047 بدلا من 2052.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي النادي للتعليق.
ويأتي إعادة التفاوض وسط فضيحة تحكيم تورط فيها برشلونة ووصفها رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ألكسندر تشيفرين يوم الإثنين الماضي بأنها "واحدة من أخطر" الحوادث في كرة القدم.
وفتح اليويفا تحقيقًا رسميًّا في قضية برشلونة الشهر الماضي بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد القاري فيما يتعلق بمدفوعات من النادي لشركة مملوكة لمسؤول تحكيمي كبير.
ودفع برشلونة مبلغًا مزعومًا قدره 7.3 مليون يورو (7.96 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حينها.
ونفى النادي الكتالوني في بيان في فبراير/ شباط ارتكاب أي مخالفات، قائلًا إنه دفع أموالًا لمستشار خارجي زوده بتقارير فنية تتعلق بالتحكيم، والتي ادعى أنه أمر شائع بين أندية كرة القدم المحترفة.