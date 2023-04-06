تقرير: برشلونة سيسدد ديون تجديد ملعبه قبل 5 سنوات بموجب شروط جديدة

ذكرت "صحيفتا "الكونفدنسيال" و"لا فانجوارديا" اليوم الخميس أن برشلونة متصدر الدوري المحلي سينتهي من سداد الديون التي تم تحملها لتمويل تجديد ملعبه قبل خمس سنوات مما تم الاتفاق عليه سابقًا بعد إعادة التفاوض على خطة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) مع مصرفي "غولدمان ساكس" و"جي.بي مورغان".

وستكون نسبة الفائدة 5.5%، بحسب التقارير، على الرغم من إصرار النادي على أنه سيكون قادرًا على إعادة تمويل القرض بعد خمس سنوات، بهدف إعادة التفاوض وخفض الفائدة بمجرد تشغيل الملعب.