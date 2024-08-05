تبخرت أحلام الجماهير العربية في وصول منتخبي مصر والمغرب إلى الدور النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وخسر المنتخب المغربي أمام إسبانيا بنتيجة 1-2 في نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024.

وتلقى منتخب مصر هزيمة مريرة على يد فرنسا بنتيجة 1-3 في مباراة نصف النهائي أيضًا.

ويلتقي منتخب فرنسا منافسه إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة المقبل لتحديد الفائز بالميدالية الذهبية.

ويدور صدام عربي مثير بين منتخبي مصر والمغرب في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية للأولمبياد الجارية.

وتقام المباراة بين منتخبي مصر والمغرب على ملعب "لا بوغوار" بمدينة نانت الفرنسية في الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة Bein sports التي حصلت على حقوق بث أولمبياد باريس في منطقة الشرق الأوسط.

وتذاع أيضًا عبر قناة المغربية الرياضية بجانب القناة السادسة الشبابية الجزائرية.

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وسبق أن تقابل المنتخبان في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت في المغرب يوم 8 يوليو 2023، وانتهت وقتها بفوز المغرب بنتيجة 2-1 ليتوج أسود الأطلس بالبطولة القارية.

ويحلم المنتخبان بحصد أول ميدالية أولمبية عبر التاريخ، والتي ستكون الأولى للعرب في منافسات كرة القدم.

ولم يصعد منتخب المغرب من قبل إلى نصف نهائي الأولمبياد من قبل بينما صعد منتخب مصر مرتين في دورتي 1928 بالعاصمة الهولندية أمستردام و1964 في العاصمة اليابانية طوكيو.

واحتل الفراعنة المركز الرابع في الدورتين، وفشل في تحقيق الميدالية البرونزية.