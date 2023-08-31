ليونيل ميسي يخدع حكم مباراة إنتر ميامي وناشفيل (فيديو)

وطلب كريس بينسو من ميسي وضع الكرة في مكانها الصحيح وفعل ميسي ذلك، لكنه استغل إدارة الحكم ظهره ليغير مكان الكرة.

وتنبه الحكم مجددا لخدعة ميسي وطلب منه من جديد وضع الكرة في مكانها الصحيح، لكن ميسي تظاهر بأنه يجهز الأرضية للكرة ليغير مكانها مجددا، ولم ينتبه الحكم لخدعته في المرة الثالثة.

ورغم ذلك فشل ميسي في وضع الكرة في الشباك، في تعادل إنتر ميامي على ملعبه مع ناشفيل في المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.