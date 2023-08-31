ليونيل ميسي يخدع حكم مباراة إنتر ميامي وناشفيل (فيديو)
خدع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي حكم مباراة فريقه أمام ناشفيل في الدوري الأمريكي.
وحصل إنتر ميامي على ضربة حرة مباشرة قريبة من المرمى، وتقدم ميسي لتسديدها.
وغيّر ميسي مكان الضربة ووضع الكرة في مكان ثاني لتسهيل التسديد على المرمى، لكن الحكم كريس بينسو تنبه لما فعله ميسي.
وطلب كريس بينسو من ميسي وضع الكرة في مكانها الصحيح وفعل ميسي ذلك، لكنه استغل إدارة الحكم ظهره ليغير مكان الكرة.
وتنبه الحكم مجددا لخدعة ميسي وطلب منه من جديد وضع الكرة في مكانها الصحيح، لكن ميسي تظاهر بأنه يجهز الأرضية للكرة ليغير مكانها مجددا، ولم ينتبه الحكم لخدعته في المرة الثالثة.
ورغم ذلك فشل ميسي في وضع الكرة في الشباك، في تعادل إنتر ميامي على ملعبه مع ناشفيل في المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.
خداع سابق
وقبل أيام خدع ميسي حكم مباراة إنتر ميامي مع دالاس في ثمن نهائي كأس الدوريات، في المباراة التي انتهت بالتعادل 4/4 قبل أن يحسمها إنتر ميامي بضربات الترجيح.
وسجل ميسي الهدف الرابع لإنتر ميامي من ضربة حرة في الوقت القاتل، لكن مقطع فيديو أظهر أن ميسي لم يلعب الكرة من المكان الذي ارتكبت منه المخالفة.
واستغل ميسي انشغال الحكم بتثبيت الحائط البشري لينقل الكرة إلى داخل الملعب حتى وضعها في المكان المناسب له ثم نفذها مباشرة إلى المرمى.
ولم يستخدم حكم المباراة السائل الأبيض الذي يستخدم لتحديد مكان الكرة في مثل هذه الألعاب وهو ما استغله ميسي تمامًا.