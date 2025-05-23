رسميا: الزمالك يرعب الأهلي بالمحكمة الرياضية.. واتهام زيزو بتعمد الإيذاء

أعلن نادي الزمالك تحركه رسميًا في ملف انسحاب الأهلي من مباراة القمة، عبر شكوى أمام المحكمة الرياضية الدولية، بالتزامن مع اتهامات حادة من عضو مجلس الإدارة عمرو أدهم ضد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق السابق، متهماً إياه بتعمد الإيذاء.

وفي تصريح رسمي للمركز الإعلامي للنادي، أكد عمرو أدهم أن المحكمة الرياضية الدولية تسلمت الرد القانوني من جانب الزمالك عبر مكتب المحاماة السويسري المكلف بالملف، وذلك في الشق المستعجل المرتبط بشكوى نادي بيراميدز.

لكن الأهم أن الزمالك بصدد تقديم شكوى جديدة خلال 48 ساعة تتعلق بقرار لجنة التظلمات ورابطة الأندية، بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة يوم 11 مارس الماضي، ضمن الدوري، وهو ما اعتبره النادي مخالفة جسيمة تستدعي الحسم من المحكمة الرياضية.

اتهامات مباشرة لزيزو: تعمد إيذاء الزمالك

وفي سياق آخر، شن عمرو أدهم هجوماً لاذعاً على أحمد سيد زيزو عبر بودكاست "خطين حمر"، متّهماً اللاعب بتصرفات مقصودة للإضرار بالنادي قبل رحيله المرتقب.

قال أدهم إن إدارة الزمالك كانت تظن أن زيزو أكثر ذكاءً، وكان بإمكانه الرحيل للاحتراف دون أن يخسر جماهير النادي، لكنه فضّل إثارة الجدل بتصريحات صادمة قبل مواجهة ستيلنبوش الجنوب أفريقي، التي تسببت بزعزعة استقرار الفريق وخروجه من الكونفدرالية.

وأضاف: "اتضح لنا أن الجمهور لا يعني له الكثير، وسيناريو تصريحاته كان مرتباً ومقصودًا".

وتابع: "حتى لو أراد الرحيل، لم يكن من الضروري أن يؤذي الفريق، تصرفه بالنسبة لي لا يمكن تفسيره إلا كنية للإيذاء".

وأكد أنه شخصياً لم يعد يحتمل مشاهدة أهداف اللاعب، مشيراً إلى أن زيزو "لاعب مصنوع أكثر مما هو موهوب"، متسائلاً عن أسباب عدم تعاقد نادي نيوم معه في الموسم الحالي بدلاً من الماضي، ملمحاً إلى أن النادي السعودي ربما لم يعد يراه بالقيمة نفسها.