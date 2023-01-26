يوفنتوس قد يتعرض لخصم 15 نقطة أخرى من رصيده في الدوري الإيطالي

وقد أدى ذلك إلى تعقيد ميزان مدفوعات يوفنتوس إلى حد كبير، وتسببت التحركات، في فترات الانتقالات خلال السنوات الثلاث الماضية، في المحاكمات التي تسببت في لمكاسب رأس المال الوهمية والاحتيال المحاسبي.

وتعرض يوفنتوس لخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري ليتراجع لمنتصف الترتيب بسبب مشاكل في انتقالات اللاعبين.

وقبل عام ونصف العام، غادر البرتغالي، البالغ من العمر 37 عامًا، إيطاليا، لكن قضيته لا تزال سارية وضرورية للمدعين العامين في تورينو.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سيرا" عن محتواها بالكامل، وهي صحيفة نشرت أيضًا محادثة حول هذا الموضوع بين محامي النادي سيزار جاباسيو، والمدير الرياضي فيديريكو تشيروبيني.

وفي الوثيقة، وعد يوفنتوس بإعادة رواتب اللاعب التي من المفترض أنه تخلى عنها، وكذلك في حالة وداعه للنادي، وهو ما حدث، في صيف العام 2021. بين يوفنتوس وكريستيانو، إذن، الآن لا يزال هناك 19.6 مليون يورو مستحقة له، وهو دين لم يظهر قط في الميزانيات العمومية بالنسبة للمدعين العامين في تورينو.

ووفقًا لصحيفة "لا روبوبليكا" الإيطالية أيضًا يفكر محامو كريستيانو رونالدو في رفع دعوى مدنية ضد يوفنتوس ، الذي ستبدأ رحلته في العدالة العادية مع جلسة الاستماع الأولية في 27 مارس/آذار المقبل.