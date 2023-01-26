يوفنتوس قد يتعرض لخصم 15 نقطة أخرى من رصيده في الدوري الإيطالي
بدأت العديد من مشاكل يوفنتوس المالية والتي أدت إلى الوضع الذي وصل له هذه الأيام، بقرار التعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو علاوة على ذلك وفوق ذلك المبلغ الإجمالي الذي بلغ 60 مليون يورو تكلفة راتبه.
وقد أدى ذلك إلى تعقيد ميزان مدفوعات يوفنتوس إلى حد كبير، وتسببت التحركات، في فترات الانتقالات خلال السنوات الثلاث الماضية، في المحاكمات التي تسببت في لمكاسب رأس المال الوهمية والاحتيال المحاسبي.
وتعرض يوفنتوس لخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري ليتراجع لمنتصف الترتيب بسبب مشاكل في انتقالات اللاعبين.
وقبل عام ونصف العام، غادر البرتغالي، البالغ من العمر 37 عامًا، إيطاليا، لكن قضيته لا تزال سارية وضرورية للمدعين العامين في تورينو.
وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سيرا" عن محتواها بالكامل، وهي صحيفة نشرت أيضًا محادثة حول هذا الموضوع بين محامي النادي سيزار جاباسيو، والمدير الرياضي فيديريكو تشيروبيني.
وفي الوثيقة، وعد يوفنتوس بإعادة رواتب اللاعب التي من المفترض أنه تخلى عنها، وكذلك في حالة وداعه للنادي، وهو ما حدث، في صيف العام 2021. بين يوفنتوس وكريستيانو، إذن، الآن لا يزال هناك 19.6 مليون يورو مستحقة له، وهو دين لم يظهر قط في الميزانيات العمومية بالنسبة للمدعين العامين في تورينو.
ووفقًا لصحيفة "لا روبوبليكا" الإيطالية أيضًا يفكر محامو كريستيانو رونالدو في رفع دعوى مدنية ضد يوفنتوس ، الذي ستبدأ رحلته في العدالة العادية مع جلسة الاستماع الأولية في 27 مارس/آذار المقبل.
وسيسافر رونالدو إلى تورينو قبل هذا التاريخ، لهدفين: استعادة ما يقرب من 20 مليون يورو، وتأكيد أنه لم يوقع أبدًا على مستندات سرية. المدعون جيانوجليو، وسانتوريلو، وبيندوني، وجدوا توقيع نادي البيانكونيرو فقط وليس توقيع لاعب ريال مدريد السابق.
وفي العام 2020، أعلن يوفنتوس، في مواجهة الأزمة التي سببها فيروس كوفيد-19، عدم دفع 4 أشهر من رواتب لاعبيه الذين، في الواقع، تخلوا عن شهر واحد فقط وشهدوا تأجيل الثلاثة الآخرين في العام التالي.
وفي العام 2021، كان هناك اتفاق مماثل، كما تؤكد صحيفة "لا روبوبليكا"، فإن الاتفاقات التي يلتزم بها النادي بدفع الرواتب التي تنازل عنها اللاعبون رسميًا فقط لا يمكن إيداعها لدى الاتحاد، والعقوبات المحتملة قاسية للغاية بالنسبة لجميع الأطراف.
خصم جديد
وقد يتعرض يوفنتوس لعقوبة أخرى للخصم من رصيده، بحسب "كوريري ديلو سبورت" ستتم إضافة 15 نقطة إلى الـ15 التي تم خصمها بالفعل) ، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 3 أضعاف المبلغ الإجمالي المؤجل (50 مليون يورو). فقط في العام 2021)، كما ينص قانون العدالة الرياضية على عقوبات "عقوبة شهر واحد على الأقل" أيضًا على اللاعبين "الذين يتفقون مع النادي على المكافآت أو الجوائز أو التعويضات التي تنتهك اللوائح المحلية.
وبالنسبة لـ "لا ريبوبليكا" ، فإن رونالدو بعدم توقيعه على "الخطاب السري، سيتجنب هذا الخطر، وسيكون رودريغو بنتانكور، وديان كولوسيفسكي، وميريح ديميرال، وفيدريكو كيزا، ودانيلو، وأليكس ساندرو، في نفس الموقف.
وكشف الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس السابق، الذي انتهى عقده، في يونيو 2022، عن جميع تفاصيل الاتفاقية وأقر بأن "الكثير من الناس يعتقدون أننا سنتخلى عن 4 أشهر من الراتب، لم يكن أحد يعلم أننا حصلنا على 3 أشهر، ولكن في وقت لاحق.
وأوضح الدولي الأرجنتيني أن اللاعبين لم يرغبوا في "التنازل عن شهور عديدة"، وأن الاتفاق النهائي كان "التنازل عن شهر واحد فقط كتضامن"، واستشار بطل العالم أفراد فريقه المعاون الذين نصحوه بالتوقيع من أجل الحفاظ على "علاقة جيدة مع النادي ولديه آفاق أفضل للتجديد"، لكن في النهاية سمح له يوفنتوس بالذهاب كصفقة مجانية.