أوساكا تفوز للمرة الأولى بعد عودتها في بطولة برزبين الدولية للتنس

شعرت نعومي أوساكا، الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ببعض التوتر، لكنها بدت قوية بعد عودتها للمنافسات بعد 15 شهرا من الغياب لتتغلب على الألمانية تامارا كورباتش 6-3 و7-6 في الدور الأول لبطولة برزبين الدولية للتنس، اليوم الإثنين.

وشاركت اللاعبة اليابانية البالغ عمرها 26 عاما آخر مرة في جولة اتحاد اللاعبات المحترفات في بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو في سبتمبر 2022، وأنجبت طفلتها الأولى، شاي، في يوليو قبل تكثيف استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة في الفترة من 14 إلى 28 يناير الحالي.

ولم تظهر أوساكا أي علامات على التراجع في أول شوط بعد عودتها للمنافسات، لتكسر إرسال كورباتش دون أن تمنحها فرصة اقتناص أي نقطة.

وزادت المصنفة الأولى عالميا سابقا من ضغطها مرة أخرى، قرب نهاية المجموعة الأولى، لتحسمها في 38 دقيقة بضربة أمامية قوية.