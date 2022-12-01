مشادة بين خالد جاسم ومحمد السويلم بسبب "جلد" المنتخب السعودي (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي القطري خالد جاسم مقدم برنامج المجلس على قناة الكاس، ومحلل البرنامج، السعودي محمد الوسيلم، إثر توجيه الأخير انتقادات للاعبي المنتخب السعودي والمدرب هيرفي رينارد بعد الخسارة أمام المكسيك ومغادرة كأس العالم من دور المجموعات.

واستقبلت السعودية هدفين في غضون خمس دقائق بعد الاستراحة، لتخسر 2-1 أمام المكسيك، لكن في النهاية خرج المنتخبان معًا من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتأهلت الأرجنتين متصدرة للمجموعة الثالثة بست نقاط بعد الفوز على بولندا 2-صفر في التوقيت ذاته، كما أكد هدف سالم الدوسري للسعودية اليوم خروج المكسيك بفارق هدف واحد خلف رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بعد التساوي بأربع نقاط لكل منهما.