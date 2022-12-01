مشادة بين خالد جاسم ومحمد السويلم بسبب "جلد" المنتخب السعودي (فيديو)
نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي القطري خالد جاسم مقدم برنامج المجلس على قناة الكاس، ومحلل البرنامج، السعودي محمد الوسيلم، إثر توجيه الأخير انتقادات للاعبي المنتخب السعودي والمدرب هيرفي رينارد بعد الخسارة أمام المكسيك ومغادرة كأس العالم من دور المجموعات.
واستقبلت السعودية هدفين في غضون خمس دقائق بعد الاستراحة، لتخسر 2-1 أمام المكسيك، لكن في النهاية خرج المنتخبان معًا من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم أمس الأربعاء.
وتأهلت الأرجنتين متصدرة للمجموعة الثالثة بست نقاط بعد الفوز على بولندا 2-صفر في التوقيت ذاته، كما أكد هدف سالم الدوسري للسعودية اليوم خروج المكسيك بفارق هدف واحد خلف رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بعد التساوي بأربع نقاط لكل منهما.
وكانت التطلعات كبيرة لبلوغ السعودية دور الـ16 للمرة الأولى منذ 1994، لكن فريق المدرب هيرفي رينارد، الذي عانى من غياب لاعبين بارزين للإصابة أو الإيقاف، تذيل الترتيب في النهاية بثلاث نقاط بعد الفوز المذهل 2-1 على الأرجنتين بالجولة الافتتاحية.
وجاء خروج المكسيك لينهي نجاحها في سبع بطولات متتالية في التأهل لدور الستة عشر، رغم أنها كانت قريبة من بطاقة الصعود.
ورفض جاسم انتقادات السويلم للاعبي ومدرب السعودي، واصفا تلك الانتقادات بـ"الجلد" معتبرا ما حققه المنتخب السعودي إنجازا في ظل الظروف الصعبة التي مر بها خلال المونديال، وأبرزها الإصابات.
وأشار جاسم إلى أن سالم الدوسري لعب مباراة المكسيك أمس الأربعاء مصابًا من الشوط الأول، لكنه تحامل على نفسه، وبعد المباراة قام بعمل فحوصات طبية.
ورد السويلم بأن من حقه الانتقاد وإبداء رأيه في المباريات كمحلل وناقد دون أن يتم مصادرة رأيه، ودون أن يقلل أيضا من فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.
وكانت ودَّعت منتخبات السعودية وتونس وقطر كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات، فيما يتبقى منتخب عربي واحد ينافس على بطاقة التأهل لثمن النهائي، وهو المغرب الذي يواجه كندا اليوم الخميس.