مانشستر سيتي يتلقى صدمة قوية قبل لقاء القمة ضد آرسنال

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة موجعة بعد ساعات من سقوطه في فخ التعادل (0ـ 0) أمام إنتر ميلان الإيطالي أمس الأربعاء لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ولن يكون بإمكان مانشستر سيتي، متصدر ترتيب البريميرليغ التعويل على نجمه وصانع ألعابه البلجيكي كيفين دي بروين بعد تعرضه للإصابة في مباراة دوري الأبطال.

وكشفت تقارير إخبارية إنجليزية، اليوم الخميس، أن دي بروين سيكون الغائب الأبرز عن مباراة فريقه أمام آرسنال الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الإنتر.

ويستضيف مانشستر سيتي، حامل اللقب، والمتصدر منافسه آرسنال الأحد المقبل على ملعب الاتحاد من أجل حصد 3 نقاط جديدة.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن كيفين دي بروين، لن يلحق بمباراة آرسنال يوم الأحد المقبل، فضلا عن أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لن يجازف بنجمه لتفادي مزيد من تعقّد إصابته.

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وتعرض النجم البلجيكي (33 عاما) إلى الإصابة أثناء الشوط الأول، بعد التحام مع حارس مرمى إنتر ميلان يان سومر، ورغم تلقيه العلاج، ومواصلته اللعب حتى نهاية الشوط الأول، إلا أنه غادر بين الشوطين بسبب معاناته من الأوجاع.

وقال بيب غوارديولا إنه لم يتحدث مع أطباء مانشستر سيتي عن الحالة الصحية لدي بروين، لكنه لمّح إلى عدم المجازفة به في قمة الأحد المقبل أمام آرسنال.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يبتعد عنه آرسنال بنقطتين في المركز الثاني.