استقبال جنوني لكريستيانو رونالدو في ألمانيا (فيديو)

حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال حاشد في ألمانيا عند وصول بعثة منتخب بلاده إلى ألمانيا للمشاركة في كأس أمم أوروبا 2024.

واحتشد الآلاف من الجماهير قبل وصول حافلة منتخب البرتغال إلى مقر الإقامة، منتظرين كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي قبل الهتاف باسمه طويلًا، فيما كان عدد كبير منهم يحمل قميص ريال مدريد الفريق الذي عرف معه النجم العالمي عنفوان تألقه بين 2009 و2018.

وبمجرد نزول لاعبي بعثة البرتغال إلى ألمانيا، التف عدد من الجماهير حول رونالدو الذي قضى وقتًا طويلًا وهو يوقع على الهدايا التذكارية قبل مغادرة الفريق لمقر إقامته.