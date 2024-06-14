استقبال جنوني لكريستيانو رونالدو في ألمانيا (فيديو)
حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال حاشد في ألمانيا عند وصول بعثة منتخب بلاده إلى ألمانيا للمشاركة في كأس أمم أوروبا 2024.
واحتشد الآلاف من الجماهير قبل وصول حافلة منتخب البرتغال إلى مقر الإقامة، منتظرين كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي قبل الهتاف باسمه طويلًا، فيما كان عدد كبير منهم يحمل قميص ريال مدريد الفريق الذي عرف معه النجم العالمي عنفوان تألقه بين 2009 و2018.
وبمجرد نزول لاعبي بعثة البرتغال إلى ألمانيا، التف عدد من الجماهير حول رونالدو الذي قضى وقتًا طويلًا وهو يوقع على الهدايا التذكارية قبل مغادرة الفريق لمقر إقامته.
وقبل سفر بعثة بلاده إلى ألمانيا، أين تفتتح منافسات اليورو 2024 بمواجهة منتخب تشيكيا، قدم رونالدو أداء لافتًا في مباراة البرتغال الودية الأخيرة أمام إيرلندا بتسجيله ثنائية وتقديم أداء مميز دعم به إنجازاته الفردية التاريخية في ملاعب كرة القدم.
وعندما تنطلق مشاركة البرتغال في النهائيات، سيصبح أسطورة الكرة البرتغالية أول لاعب يشارك في 6 نسخ لكأس أمم أوروبا وذلك في 2004 و2008 و2012 و2016 و2020 ثم 2024 علما أنه قاد بلاده للتتويج باللقب على حساب المستضيفة فرنسا في نهائي نسخة 2016 (1 ـ 0) بعد أن خاض النهائي في 2004 في خسارة اللقب أمام اليونان بالنتيجة ذاتها.
يشار إلى أن البرتغال تلعب الدور الأول من يورو ألمانيا، الذي ينطلق الجمعة، ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات تشيكيا وتركيا وجورجيا فيما سيكون أول لقاء لرفاق هداف الدوري السعودي أمام تشيكيا في الثامن عشر من يونيو الجاري.