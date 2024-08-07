كشفت تقارير إخبارية فرنسية أن نادي ريمس، حدد السعر النهائي للتفريط في نجمه أمير ريتشادسون، مفاجأة منتخب المغرب في الألعاب الأولمبية 2024 المقامة حتى 11 أغسطس الجاري في باريس.

ووفقا لمصادر قريبة من نادي ريمس، أبدت عدة أندية أوروبية رغبة رسمية في الظفر بخدمات لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما، والذي ارتفعت قيمته التسويقية بشكل كبير بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي المغربي في الأولمبياد وبلوغه نصف النهائي.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية 2024، جذب لاعب وسط ريمس، أنظار عدة أندية من بينها روما وفيورنتينا الإيطاليين وإيفرتون الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، قبل أن تضع إدارة نادي ريمس حدا للجدل الدائر حول مستقبل لاعبها بتحديد سعره بصفة نهائية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن ريمس حدد سعر ريتشاردسون (28 مباراة و3 أهداف في الدوري لموسم 2023-2024) بما لا يقل عن 12 مليون يورو دون اعتبار المكافآت الإضافية.

وظهر ريتشاردسون تماما مثل لاعبي أسود الأطلس بشكل لافت خلال مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية 2024، ما جعله محط أنظار عديد الأندية فيما لا يزال عقده يستمر مع ريمس حتى يونيو 2027.

وكان ريتشاردسون، انضم لنادي ريمس، في صيف عام 2022، قادماً من فريق لوهافر، في صفقة لم تتجاوز مليوني يورو.

ويحمل اللاعب المولود في مدينة نيس الفرنسية لأب أمريكي وأم مغربية 3 جنسيات وهي الفرنسية والأمريكية والمغربية، كما أن والده كان لاعب كرة سلة في الدوري الأمريكي للمحترفين بين 1979 و2002.

ويخوض أمير ريتشاردسون مع المنتخب الأولمبي المغربي المباراة الترتيبية أمام منتخب مصر من أجل المراهنة على الميدالية البرونزية.



