دي لا فوينتي يكشف حقيقة غضب لامين يامال بعد استبداله أمام ألمانيا

رد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على التقارير التي تحدثت عن غضب لاعبه لامين يامال، إثر استبداله في مواجهة ألمانيا الماضية في "يورو 2024".

وكان منتخب إسبانيا أقصى نظيره الألماني، ليستعد حاليا لملاقاة فرنسا، الثلاثاء المقبل، بعدما فاز "الديوك" على المنتخب البرتغالي بركلات الترجيح، في ملعب أليانز أرينا.

وقال دي لافوينتي في تصريحات صحفية: "لم أرَ لامين يامال غاضبًا على الإطلاق، هو يعرف أن الأولوية هنا للفريق، ولكن البعض يسيء التفسير في العديد من الحالات؛ لأن هذا يعني أنك تقلل من الشخص الذي يدخل إلى الملعب".

وشدد: "يجب أن يدرك أي لاعب يخرج من الملعب، أن بديله لديه الحق في اللعب أيضًا. لم يغادر لامين غاضبًا، إنه فتى استثنائي ولديه عقلية رائعة، وعلاقته معي جيدة للغاية. لدينا فيران، وأيوزي، وأولمو، وأوريازابال، جميعهم يمكنهم اللعب وليس لامين ونيكو فقط".

وعن مواجهة فرنسا وخطته لإيقاف كيليان مبابي، أشار: "لا توجد خطة لإيقاف لاعبين بهذه الخصائص، كما هو الحال مع عثمان ديمبلي أيضًا، يمكننا مواجهتهم بتوازن كبير، المساعدة مهمة من جميع العناصر".

وأضاف: "لن نواجه مبابي فقط، هناك غريزمان وديمبلي، وسنسعى لإغلاق جميع طرق التمرير أو التسديد أمامهم، لأننا نواجه عدداً من اللاعبين بجودة رائعة واستثنائية".

وشدد: "لا نفكر في النهائي إلا عندما نتأهل له، أمامنا مباراة صعبة ضد خصم قوي للغاية، ليس أمامنا أي شيء الآن سوى عبور فرنسا".