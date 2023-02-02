برشلونة يفشل في التعاقد مع صفقة جديدة بسبب "18 ثانية"

قال ماتيو أليماني مدير كرة‭ ‬القدم بنادي برشلونة إن متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني أخفق في التعاقد مع خوليان أراوخو مدافع لوس أنجليس جالاكسي بعد التأخر 18 ثانية في تسجيل الصفقة باليوم الأخير في انتقالات الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن برشلونة حاول التعاقد مع الظهير الأيمن البالغ عمره 21 عاما مقابل 6.5 مليون دولار حتى 2026.