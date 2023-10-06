بسبب هتافات ضد المثليين.. إيقاف أربعة لاعبين من باريس سان جيرمان مع إيقاف التنفيذ
أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي إيقاف لاعبي باريس سان جيرمان: راندال كولو مواني، عثمان ديمبلي، أشرف حكيمي، ولافين كورزاوا، مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ؛ لدورهم في هتافات ضد المثليين.
وخلال مباراة بالدوري، الشهر الماضي، ضد أولمبيك مرسيليا على ملعب بارك دي برينس، سُمع مشجعو باريس سان جيرمان وهم يحتفلون بهتافات ضد اسلمثليين موجهة إلى مرسيليا، وذكرت تقارير إعلامية أن لاعبي سان جيرمان شاركوا أيضا في الهتافات.
وأوقفت الرابطة اللاعبين الأربعة لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، من العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، مع إغلاق أحد مدرجات ملعب بارك دي برينس لمباراتين، وقد تم تعليق إحداهما.
وقال باريس سان جيرمان في بيان: "يأسف النادي لأن لجنة الانضباط اختارت إجراء جماعيا مفرطا من المرجح أن يقوض عمل الحوار والوقاية الذي يقوم به النادي مع الروابط والمؤسسات والمشجعين"، مضيفا أنه لن يستأنف ضد القرار".
وبعد ذلك اعتذر اللاعبون قائلين إن فرحهم بالانتصار هو السبب في هذا التصرف المتسرع من جانبهم.
وقال اللاعبون أيضا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن ندرك تماما مدى تأثير ما صدر عنا من إيماءات وكلمات وخاصة على الشبان الأصغر سنا الذين يحلمون بمشاهدة مباراة في كرة القدم".
وأضافوا: "نأسف بكل صدق على الكلمات التي لم يكن يفترض منا قولها ونود الاعتذار عن ذلك. وسنبذل قصارى جهدنا حتى نكون عند حسن الظن مستقبلا."