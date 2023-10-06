بسبب هتافات ضد المثليين.. إيقاف أربعة لاعبين من باريس سان جيرمان مع إيقاف التنفيذ

وخلال مباراة بالدوري، الشهر الماضي، ضد أولمبيك مرسيليا على ملعب بارك دي برينس، سُمع مشجعو باريس سان جيرمان وهم يحتفلون بهتافات ضد اسلمثليين موجهة إلى مرسيليا، وذكرت تقارير إعلامية أن لاعبي سان جيرمان شاركوا أيضا في الهتافات.

وأوقفت الرابطة اللاعبين الأربعة لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، من العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، مع إغلاق أحد مدرجات ملعب بارك دي برينس لمباراتين، وقد تم تعليق إحداهما.

وقال باريس سان جيرمان في بيان: "يأسف النادي لأن لجنة الانضباط اختارت إجراء جماعيا مفرطا من المرجح أن يقوض عمل الحوار والوقاية الذي يقوم به النادي مع الروابط والمؤسسات والمشجعين"، مضيفا أنه لن يستأنف ضد القرار".