الأولى منذ حرب الفوكلاند.. فوز انجلترا بيورو 2024 يشعل مواجهة نادرة مع ميسي

سلطت صحيفة إنجليزية الضوء على المواجهة المحتلمة التي قد تجمع منتخب الأسود الثلاثة بنظيره الأرجنتيني في بداية العام المقبل وذلك في حال فوز الأول بلقب كأس أمم أوروبا غدا عند ملاقاة إسبانيا، وفوز الثاني بكوبا أمريكا عندما يواجه فجر الأحد كولومبيا.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنه في حال تتويج إنجلترا بلقب يورو وإحراز الأرجنتين كوبا أمريكا، ستكون النسخة الثانية من مسابقة فيناليسيما التي تجمع بطل أوروبا ببطل أمريكا وذلك في الأرجنتين في انتظار تحديد موعدها النهائي الذي سيكون على الأرجح في النصف الأول من العام 2025.

وأضافت "ميرور" أن المواجهة المحتملة في حال تأكدها ستكون الأولى للمنتخب الإنجليزي في الأرجنتين منذ حرب الفوكلاند في العام 1982 أي منذ 42 عاما.

وتعود حرب الفوكلاند إلى العام 1982 عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين الأرجنتين والمملكة المتحدة بسبب نزاع حول السيطرة على منطقتي جزر فوكلاند واقاليم جورجيا الجنوبية.

وقالت "ميرور" إن إنجلترا تتجه نحو مواجهة الأرجنتين في بوينس آيرس للمرة الأولى منذ حرب الفوكلاند، مضيفة أن المنتخب الإنجليزي سيكون للمرة الأولي في زيارة إلى الأرجنتين منذ ما قبل صراع عام 1982 بين البلدين في جنوب المحيط الأطلسي.

وتعود آخر مباراة بين إنجلترا والأرجنتين في بوينس آيرس إلى عام 1977 عندما لعب المنتخبان بعشرة لاعبين خلال مباراة ودية تم تنظيمها قبل استضافة الأرجنتين لكأس العالم في 1978 والتي فشل الإنجليز في التأهل إليها.

واندلعت حرب الفوكلاند، عندما غزت الأرجنتين –في الثاني من شهر أبريل في عام 1982 جزر فوكلاند ثم جورجيا الجنوبية في محاولة لإثبات سيادتها.

وفي المقابل أرسلت الحكومة البريطانية فرقة بحرية للاشتباك مع سلاح الجو والقوات البحرية الأرجنتينية، ليستمر النزاع لمدة 74 يومًا، قبل أن ينتهي باستسلام الأرجنتين في 14 يونيو من العام ذاته مخلفا مقتل 649 عسكريًا أرجنتينيًا مقابل 255 عسكريًا بريطانيًا، وثلاثة مدنيين من جزر فوكولاند.

وتلتقي الأرجنتين وكولومبيا فجر الأحد في الولايات المتحدة في نهائي كوبا أمريكا فيما يجمع نهائي كأس أمم أوروبا مساء الأحد منتخبي إنجلترا وإسبانيا.

يشار إلى أن النسخة الأولى من نهائي كأس الأبطال (فيناليسيما) انتهت بفوز الأرجنتين على إيطاليا (3 ـ 0) وتتويجها باللقب.